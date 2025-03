Ajax heeft zondagmiddag in de topper tegen PSV (0-2 winst) veel indruk gemaakt op de analisten van ESPN. Met name in defensief opzicht zat het elftal van Francesco Farioli goed in elkaar, zo betoogt Kees Kwakman in het programma Dit was het Weekend.

Ajax gaf nauwelijks een kans weg aan PSV. Kwakman prijst de rol die uitblinker Josip Sutalo daarin speelde. "Hij leest heel vaak goed wanneer hij zijn eigen man even los moet laten. Hij staat goed opgesteld."

"Samen met Youri Baas haalde hij heel veel ballen van de zijkant ook weg, met de voet of met het hoofd. Hij gaf ook een goed boogballetje op Brian Brobbey waar de vrije trap uitkwam die leidde tot de 1-0."

Kwakman vindt het blok dat Sutalo in de 69ste minuut zette op de inzet van Noa Lang 'zijn beste verdedigende actie'. "Sutalo maakt nooit echt gekke, rare tackles of zo. Hij pakt bijna geen gele kaart. Hij heeft de meeste intercepties en gewonnen duels dit seizoen in de Eredivisie."

Sutalo is de duurste aankoop die Sven Mislintat deed namens Ajax. Aanvankelijk werd de Kroaat weggezet als enorme miskoop. "Als je dat toch vergelijkt met vorig jaar, waarin je een totaal reddeloos iemand zag...", zegt Kwakman.

"Vorig seizoen werd Sutalo natuurlijk ook niet geholpen", vervolgt de oud-verdediger. "Hij kwam vaak in grote ruimtes te staan, vaak in zijn eentje. Nu staat het vaak compact en krijgt hij hulp van Henderson. Dat scheelt natuurlijk enorm, maar alsnog zal hij het gevoel hebben: ik ben mijn prijskaartje eindelijk een beetje waard." Ajax betaalde in de zomer van 2023 liefst 23,5 miljoen euro voor Sutalo.

Kenneth Perez is het roerend eens met Kwakman en voegt eraan toe: "Als de voorwaarden worden gecreëerd om in je kracht te spelen, dan komen de individuen naar boven. Dan lijken het opeens hele goede spelers. Maar zet Sutalo in de situatie waarin Ryan Flamingo heel vaak moet spelen bij PSV en we spreken er schande van. Dan kom je in grote ruimtes en dat is niet de kwaliteit van Sutalo."