Competitieduel Standard Luik afgelast: spelers komen niet opdagen in stadion

De wedstrijd tussen Standard Luik en Westerlo in de play-offs van de Belgische Jupiler Pro League is vrijdagavond afgelast. Dat had een bijzondere oorzaak: de spelers van de thuisploeg kwamen niet opdagen. Ze konden eerder op de avond namelijk niet vertrekken vanaf het jeugdcomplex, omdat boze fans de spelersbus blokkeerden.

Dat heeft alles te maken met de gang van zaken binnen de club uit Wallonië. Het bedrijf dat eigenaar is van Standard, 777 Partners, kwam onlangs namelijk negatief in het nieuws. Het Amerikaanse bedrijf wordt namelijk beschuldigd van fraude, en daarom lopen er meerdere zaken tegen 777 Partners. Daarnaast heeft het bedrijf ook nog te kampen met financiële problemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daardoor zit Standard inmiddels ook in de financiële problemen. Zo konden de spelerssalarissen voor de maand april niet worden betaald, en is het onzeker of de spelers überhaupt nog salaris krijgen dit seizoen.

Dat alles zorgt voor woede bij de harde kern van Standard, dat daarom besloot te protesteren. De selectie wilde vrijdag vanaf het jeugdcomplex naar het stadion vertrekken in een spelersbus, maar dat werd niet mogelijk door een blokkade van de harde kern.

Daardoor lukte het de spelers niet om het stadion op tijd te bereiken, en werd de wedstrijd afgelast. Op een later moment wordt bekend of de wedstrijd op een later moment alsnog wordt gespeeld, of dat Standard het moet doen met een reglementaire nederlaag.

Middels een officieel statement heeft Standard inmiddels gereageerd op de incidenten. “Onze ploeg, die geblokkeerd werd in ons trainingscentrum door bepaalde supporters die hen beletten om het stadion te bereiken, kon bijgevolg onmogelijk deelnemen aan de wedstrijd die vanavond (vrijdag, red.) gepland stond tegen Westerlo. Pogingen tot overleg met die supporters hebben niet geleid tot het vinden van een oplossing om de blokkade op te heffen. Standard betreurt deze situatie ten zeerste en verontschuldigt zich zowel ten opzichte van KVC Westerlo, als ten opzichte van de supporters van beide kampen die vanavond in het stadion aanwezig waren.”

In de play-offs om een Conference League-ticket in België staat Standard momenteel op de vijfde plek, waarmee de club Europees voetbal inmiddels kan vergeten. Westerlo heeft vier punten minder en staat zesde.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties