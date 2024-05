Commentator zorgt voor woede met mispeer over Fernandes: ‘Gelijk met pensioen!’

Bruno Fernandes had afgelopen zaterdag een belangrijk aandeel in de winst van de FA Cup van Manchester United. Met een bekeken assist stelde hij Kobbie Mainoo in staat om the Red Devils op een verrassende 0-2 voorsprong te schieten tegen Manchester City.

De ploeg van manager Erik ten Hag won op Wembley uiteindelijk met 1-2 na een late aansluitingstreffer van Jérémy Doku. Fernandes nam Manchester United nog voor rust op sleeptouw. De Portugees speelde een sublieme pass naar Mainoo, die geen fout maakte en de marge tegen de stadsgenoot verdubbelde.

Martin Tyler gaf commentaar op de Engelse radio. Tot groot ongenoegen van de supporters van Manchester United beoordeelde hij de assist van Fernandes totaal verkeerd.

De ervaren commentator, die voorheen verslag deed op Sky Sports, noemde de pass van Fernandes op Mainoo op onverklaarbare wijze een ‘miss-kick'.

Het commentaar van de 78-jarige Tyler bij het tweede doelpunt van Manchester United maakte veel fans online boos. Een supporter schreef op X: “Martin Tyler moet onmiddellijk met pensioen!”, terwijl een ander zei dat Tyler naar ‘Specsavers moet of moet stoppen als commentator’.

Een derde supporter voegde eraan toe: “Een van de mooiste passes die je ooit zult zien en Martin Tyler beschrijft het als een miss-kick.” Commentatoren van BBC Radio 5 Live, BBC en ITV bewierookten de pass van Fernandes juist en repten niet over een 'miss-kick'.

Ook na afloop kon de creatieveling rekenen op lof van Sky Sports-analist Roy Keane. "Ik ben door de jaren heen kritisch geweest over Bruno en ik ben blij dat ik ongelijk heb gekregen. Hij toonde zich in de finale een echte leider. We hebben altijd gezegd hoe briljant hij is als speler.”

