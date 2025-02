Commentator Sierd de Vos maakt absurde fout: 'Die man is toe aan pensioen...'

Sierd de Vos krijgt er dinsdagavond flink van langs op X. De commentator van Ziggo Sport maakte bij de wedstrijd Manchester City - Real Madrid een nogal opzichtige fout door Josko Gvardiol diverse keren te verwarren met Bernardo Silva.

Manchester City kwam in de negentiende minuut op voorsprong tegen Real Madrid. Gvardiol legde de bal met de borst klaar voor Erling Haaland, die afdrukte. De VAR had daarna bijna vier (!) minuten nodig om te bepalen of Haaland buitenspel stond. Uiteindelijk bleef de treffer staan.

Terwijl de VAR-check bezig was voorzag De Vos de herhalingen van commentaar. Opmerkelijk genoeg had de commentator daarbij niet in de gaten dat de assist kwam van Gvardiol en niet van Bernardo Silva.

“Silva houdt die bal op zijn borst, maar is het niet buitenspel van Silva? Haaland is volgens mij achter de bal. Maar staat Bernardo Silva niet buitenspel?”, aldus De Vos, die zelfs bij het zien van de herhalingen niet zag dat het ging om Gvardiol.

De VAR checkte overigens ook niet of het buitenspel was van Gvardiol, maar van Haaland. Dat bleek dus niet het geval.

De fout komt de 65-jarige De Vos, niet voor het eerst dit seizoen, op harde kritiek van tv-kijkers te staan. Sommigen vragen zich zelfs af of het niet tijd wordt voor zijn pensioen.