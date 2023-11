Commentator maakt pijnlijk foutje bij Feyenoord: â€˜Ben nog nooit zo geschrokkenâ€™

Commentator maakt pijnlijk foutje bij Feyenoord: ‘Ben nog nooit zo geschrokken’

Dinsdag, 7 november 2023 om 23:26 • Lars Capiau • Laatste update: 23:34

Feyenoorders zijn op sociale media ontzet over een stuk foutief commentaar van Teun de Boer bij RTL 7. De commentator dacht in de slotseconden van het duel van Feyenoord met Lazio (1-0) dat arbiter Szymon Marciniak naar de stip wees, maar in de werkelijkheid floot de Poolse scheidsrechter voor een vrije trap voor de Romeinen.

"Hij gaat op de stip, hij geeft een penalty", riep de commentator uit na een luchtduel in de zestien. Nadat Marciniak de overtreding in het voordeel van Lazio gaf, floot hij vrijwel direct af. Een 'vreemd' einde, zo stelde de verbaasde De Boer.

Op X wordt het foutje van De Boer hem niet in dank afgenomen. "Teun de Boer nooit meer commentaar [laten] geven", schrijft een boze Twitteraar op X.

"Teun de Boer persona non grata", stelt een ander. Op het sociale platform kijken sommige gebruikers er met een gezonde dosis humor naar.

"Teun de Boer Man of the Match, de man met de beste schijnbeweging van de avond", klinkt het. "Ik ga met Halloween verkleed als Teun de Boer", tweet een ander. "Ik ben nog nooit zo geschrokken."

"De Boer is zojuist aartsvijand nummer 1 geworden in Rotterdam", plaagt een volgende gebruiker. "Ik heb een hartig woordje te spreken met deze commentator. Hij bezorgt me een hartverzakking."