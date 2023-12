Commentator België na verdenking zedendelict: ‘Heb dit probleem al hele leven’

Eddy Snelders is afgelopen weekend gearresteerd. De 64-jarige commentator en oud-profvoetballer uit België wordt verdacht van zedendelicten, na beschuldigingen van exhibitionisme door een buurvrouw. Hij heeft één nacht in de cel gezeten en is inmiddels weer op vrije voeten. Play Sports en VRT, waarvoor Snelders werkzaam was, hebben hem op non-actief gezet.

Snelders werd opgepakt na beschuldigingen over exhibitionisme. Dat houdt in dat een persoon seksueel genot ervaart door de geslachtdelen in het openbaar te laten zien aan andere mensen.

In het geval van Snelders zou een buurvrouw van zijn zakenkantoor in Brasschaat naar de politie zijn gestapt. Snelders zou zich sinds 2022 meerdere keren bevredigd hebben en naakt hebben laten zien voor het raam van het kantoorgebouw. Hij werd daarop aangesproken door de vrouw, maar zou door zijn gegaan. In totaal zou Snelders zich hier veertig keer aan schuldig hebben gemaakt.

Niet alleen de vrouw die naar de politie stapte, maar ook haar minderjarige dochter zou tijdens de zomer getuige zijn geweest van zijn gedrag. Op de momenten dat de vrouw Snelders aansprak op zijn gedrag, zou hij handtastelijk zijn geworden.

Afgelopen zaterdag moest Snelders zich melden bij de politie. Nadat hij verhoord werd, moest hij een nacht doorbrengen in de cel. Daarna werd hij onder voorwaarden weer vrijgelaten.

In gesprek met Het Laatste Nieuws is Snelders ingegaan op de verdenking. "Ik besef dat wat ik deed, fout was. Het is niet zo dat ik een oogje had op die buurvrouw. Het is een probleem waar ik al mijn hele leven moeite mee heb. Ik heb die gevoelens lang onderdrukt, nu explodeert het in mijn gezicht. Toen de politie arriveerde, wist ik waarover het zou gaan. Ontkennen had geen zin."

Inmiddels wordt hij door een psychiater behandeld. "Sinds de laatste feiten ruim een jaar geleden besefte ik dat ik moest geholpen worden." Volgens zijn advocaat is het 'tendentieus en onwaar' dat er veertig meldingen tegen Snelders zouden zijn gedaan.

Eenmalig international Snelders kwam als voetballer onder meer uit voor Royal Antwerp, Standard Luik en KV Kortrijk. Ook werkte hij als assistent-bondscoach bij België. Tegenwoordig is hij dus vooral bekend als voetbalcommentator.

