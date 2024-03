Column vrouwen meer geld

De speelsters in de Azerion Vrouwen Eredivisie zijn het zat om voor een habbekrats profvoetbal te bedrijven. Als protest droegen alle clubs op het hoogste niveau in Nederland onlangs een shirt met de tekst 'Betaald voetbal = Betaald worden', om zo aandacht te vragen voor de gevoelige en veelbesproken kwestie. Een nobel streven, maar waarom zouden de vrouwen eigenlijk meer moeten verdienen?

Door Rian Rosendaal

Dat spelen in de vrouweneredivisie bepaald geen vetpot is, werd afgelopen zondag pijnlijk toen verslaggever Sanne van Dongen in een video-item een en ander onthulde over de betalingen. "Bij Ajax verdienen alle meiden 2100 euro minimum loon op basis van 40 uur. Dat is de bestbetaalde club van Nederland", zo klonk het bij ESPN.

"Bij PSV en FC Twente zijn er ook van dat soort contracten van 40 uur. En ook bij FC Utrecht overigens zijn er een paar meiden die fulltime minimumloon vangen." Maar in de Azerion Vrouwen Eredivisie is blijkbaar lang niet iedereen fulltime met voetbal bezig. "Dan heb je nog een hele grote groep die voor 20 uur per week minimumloon vangt. Dat is de helft van 2100 euro, dan heb je het over 1200 euro. Dat zijn bruto bedragen", trok Van Dongen een zeer duidelijke conclusie.





