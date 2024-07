Colombia plaatst zich aan de hand van ongrijpbare Díaz en gulle James voor kwartfinale Copa América

Colombia heeft zich verzekerd van de kwartfinale op de Copa América. Los Cafeteros waren in Glendale, Arizona met 3-0 te sterk voor Costa Rica en eindigen hoe dan ook bij de beste twee in Groep D. Luis Díaz, Davinson Sánchez en Jhon Córdoba maakten de treffers voor Colombia, dat zes punten heeft na twee duels en het in de laatste groepswedstrijd opneemt tegen Brazilië. Costa Rica, dat één punt heeft, moet tegelijkertijd winnen van Paraguay om kans te houden op de kwartfinale.

Bij Colombia was Sánchez de enige ex-Eredivisionist die in de basis begon. Santiago Arias en Luis Sinisterra zaten op de bank en zouden ook niet invallen. James Rodríguez was de spelmaker achter spits Córdoba, die vanaf de zijkanten ondersteund werd door Díaz en Jhon Arias. Aan de kant van Costa Rica stond voormalig FC Twente-topschutter Manfred Ugalde in de basis, evenals collega-aanvallers Warren Madrigal en Álvaro Zamora.

Colombia was vooraf de torenhoge favoriet, ondanks dat Costa Rica in de eerste speelronde zeer verrassend een punt pakte tegen Brazilië (0-0). Colombia liet zien waarom het de favoriet was en trok direct ten aanval. Het leidde in de zevende minuut tot de eerste serieuze mogelijkheid. Richard Ríos gaf scherp voor en zag Díaz net naast koppen van een kleine tien meter voor het doel.

Costa Rica kreeg al snel een tegenvaller te verwerken toen Ugalde voor de bal ging, maar vooral Sánchez raakte en een gele prent kreeg. Ugalde, die ook al geel kreeg tegen Brazilië, moet het laatste, cruciale duel met Paraguay missen. Enkele minuten later was de ongrijpbare Díaz vertrokken op de linkerflank. De vleugelspeler van Liverpool legde strak terug op randje zestien, waar James zijn poging richting de verre hoek knap gekeerd zag worden door doelman Patrick Sequeira.

Diezelfde Sequeira vertolkte na een klein half uur spelen een negatieve hoofdrol. De goalie van UD Ibiza sprintte uit zijn doel om een lange bal te onderscheppen, maar schatte de situatie verkeerd in en torpedeerde Córdoba. Arbiter Gustavo Tejera floot zonder twijfel voor een strafschop, die genomen leek te worden door James. De aanvoerder schonk de bal echter aan Díaz, die de duizenden Colombianen op de tribunes liet juichen: 1-0.

Sánchez kreeg al voor rust meerdere prima mogelijkheden om zijn naam op het scorebord te krijgen. Een hoekschop werd niet goed verwerkt door de Costa Ricaanse verdediging, waarna Sánchez zijn acrobatische volley hard over het doel van Sequeira schoot. De ex-Ajacied kreeg daarnaast twee kopkansen, die hij niet wist te benutten.

Ugalde werd al in de rust gewisseld voor Joel Campbell, maar ook de ex-speler van Arsenal, tegenwoordig spelend in zijn thuisland voor LD Alajuelense, wist het tij niet te keren. Costa Rica bleef zich beperken tot verdedigen en zou uiteindelijk slechts één schot op doel krijgen. Na een klein uur spelen was het duel gespeeld. Arias slingerde een hoekschop voor het doel, waar Sánchez met een krachtige kopbal de verre hoek vond: 2-0.

De 3-0 viel enkele minuten later al. Sánchez dribbelde het middenveld in en legde af op James, die nog altijd liet zien over een heerlijke steekpass te beschikken. Córdoba schatte de pass op waarde, dacht niet na en vond met een poeier de juiste kant van het zijnet: 3-0. De gele kaart die de Krasnodar-spits kreeg voor het uittrekken van zijn shirt, nam hij voor lief.

Wetende dat de kwartfinale in de tas zat, haalde Colombia zijn voet van het gaspedaal. De manschappen van bondscoach Nestor Lorenzo kwamen nog eenmaal dicht bij een treffer. Díaz werd de diepte ingestuurd, kapte en gaf perfect mee in de loop van Yaser Asprilla. De invaller kreeg een schietkans vanaf randje zestien, maar werd vanuit Costa Ricaans perspectief net genoeg gehinderd en schoot ternauwernood naast.

