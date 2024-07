Tienkoppig Colombia plaatst zich na uiterst verhit duel met Uruguay voor finale Copa América

Colombia heeft zich na een prachtig voetbalgevecht met Uruguay geplaatst voor de finale van de Copa América. Los Cafeteros wonnen dankzij een rake kopbal van Jefferson Lerma: 1-0. Uruguay kreeg meerdere opgelegde kansen via met name Darwin Núñez, maar ook nadat Colombia al vroeg met tien man kwam te staan – Daniel Muñoz kreeg vlak voor rust rood – zat een Uruguayaanse treffer er niet in. Colombia neemt het maandagochtend (Nederlandse tijd) in de finale op tegen Argentinië.

Aan de kant van Uruguay kon bondscoach Marcelo Bielsa niet beschikken over de geschorste Nahitan Nández en de geblesseerde Ronald Araújo. Het leverde basisplaatsen op voor Martin Cáceres en José María Giménez. Daarnaast koos Bielsa voor een verstevigd middenveld met Rodrigo Bentancur, wat ten koste ging van linksback Matías Viña.

Bij Colombia keerde Lerma terug van een schorsing, waardoor Mateus Uribe zijn basisplaats moest inleveren. Verder wijzigde bondscoach Néstor Lorenzo niets, wat inhield dat voormalig Eredivisionisten Santiago Arias en Luis Sinisterra, net als Luis Suárez bij Uruguay, op de bank begonnen.

De beginfase was voor Colombia, dat het balbezit genoot en via Jhon Arias zijn eerste mogelijkheid kreeg. De vleugelaanvaller had meer moeten doen met de ruimte die hem geboden werd vlak buiten de zestien, daar hij wild over schoot. De volgende grote kans was ook voor Colombia. De uitstekende spelende Luis Díaz bezorgde de bal bij Muñoz. De rechtsback van Crystal Palace klom hoog en kopte een kleine meter naast het doel van ex-AZ'er Sergio Rochet.

Núñez kreeg zijn eerste van meerdere grote kansen na ruim een kwartier spelen. Na fraai positiespel tussen Nicolás de la Cruz en Federico Valverde bezorgde laatstgenoemde de bal met buitenkant voet bij Núñez, die ongehinderd vanaf een meter of vijftien naast schoot. Niet veel later had Núñez opnieuw op het scorebord moeten verschijnen. De bal viel ietwat gelukkig voor de Liverpool-spits, die zijn schot, ongehinderd vanaf randje zestien, weer niet op doel kreeg.

Bentancur raakte al vroeg in de wedstrijd geblesseerd door een tackle van teamgenoot Mathías Olivera. De middenvelder probeerde het nog wel, maar het bleek niet meer te gaan. Bielsa wilde wisselen, maar was te laat en moest daardoor toezien dat Colombia daar bijna van profiteerde, toen Cordoba net naast kopte na een scherpe voorzet van James. Ogenblikken later werd Bentancur afgelost door Guillermo Varela.

Uruguay kreeg het na het wegvallen van Bentancur lastiger met Colombia, dat nadrukkelijker aandrong en vijf minuten voor rust dan toch de voorsprong pakte. James plantte een hoekschop op het hoofd van Lerma, die bij de tweede paal hoger sprong dan Giménez en raak kopte in de korte hoek: 0-1. Rochet hield Uruguay op slag van rust op de been, toen hij in de korte hoek redde op een poging van Richard Ríos.

Geen 0-2, desondanks was het betere Colombia hard op weg om de kleedkamers op te zoeken met een uitstekend gevoel. Dat veranderde compleet toen Muñoz op werkelijk oliedomme wijze zijn tweede gele kaart van de wedstrijd gepresenteerd kreeg. De verdediger kwam weg met een tackle opMaxi Araújo, maar besloot vlak daarna een elleboog te planten in de borstkas van Manuel Ugarte: tweede geel en dus rood.

De beginfase van de tweede helft was een verhitte. De ploegen speelden op het scherpst van de snede. Zo werd Ríos hardhandig neergehaald door Núñez, wat geen vrije trap opleverde voor Colombia. Het leidde tot woede bij James, die geel kreeg, duidelijk op het randje speelde en na een uur naar de kant werd gehaald. Niet veel later deelde Varela een harde beuk uit aan Córdoba, wat de Uruguayaan geel opleverde. De wisselspelers van beide ploegen kwamen net niet het veld op.

Bielsa moest wat forceren en dus bracht hij Suárez halverwege de tweede helft binnen de lijnen. Vlak voor die wissel creëerde Núñez een kans voor Maxi Araújo, die zijn schietkans gekeerd zag worden. De rebound belandde bij Núñez, die, in buitenspelpositie, in de korte hoek stuitte op Camilo Vargas. Suárez, die het veld betrad voor Varela, zette à la Suárez door op de achterlijn en trok terug richting de penaltystip, waar Olivera een overtreding claimde van José Mojica. Arbiter César Arturo Ramos zag er echter niets in.

Met Suárez binnen de lijnen veranderde de dynamiek van de wedstrijd. De voormalig ster van onder meer FC Groningen en Ajax was dicht bij glorie, toen hij een schot loste vanaf randje zestien en de buitenkant van de paal trof. Colombia hield bij vlagen met meer geluk dan wijsheid stand. Zo haalde Vargas opgelucht adem toen het volgende schot, van Valverde, rakelings naast vloog.

Uruguay bleef pushen, maar de benodigde grote kansen kwamen maar niet. Colombia loerde ondertussen op de counter, wat vlak voor tijd de 0-2 had moeten opleveren. Uribe gaf mee aan een andere invaller, Kevin Castaño, die alle tijd kreeg en de bal in de zestien niet in de verre hoek geschoten kreeg.

In de zeven minuten aan blessuretijd kreeg Giorgian de Arrascaeta nog een reuzenmogelijkheid, toen hij op aangeven van Núñez vanaf een meter of zestien over schoot. Aan de andere kant legde ex-Feyenoorder Sinisterra de bal panklaar voor Uribe, die oog in oog met Rochet via de doelman tegen de lat schoot. De spanning was amper meer te houden voor de 75.000 supporters in het Bank of America Stadium. Gescoord werd er uiteindelijk niet meer, en dus maakt Colombia zich op voor de finale tegen Argentinië.