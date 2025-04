'Collectief orgasme': dit zeggen Spaanse media over Frenkie de Jong na FC Barcelona - Borussia Dortmund

De Spaanse media zijn erg te spreken over het spel dat Frenkie de Jong op de mat heeft gelegd tegen Borussia Dortmund. De middenvelder van FC Barcelona was weliswaar niet direct betrokken bij de doelpunten in het gewonnen Champions League-duel (4-0), maar toch geven de Spaanse kranten de Nederlander een hoog rapportcijfer.

Woensdagavond bleek Barcelona veel te sterk voor de formatie van trainer Niko Kovac. Na een doelpunt van Raphinha voor rust werd de voorsprong in de tweede helft door een dubbelslag van Robert Lewandowski en een treffer van Lamine Yamal nog veel verder uitgebouwd: 4-0.

De Jong was met name in de eerste helft belangrijk voor zijn ploeg, al produceerde hij geen doelpunten, assists of schoten op doel tegen Dortmund. De Spaanse media hebben desalniettemin genoten van de aanvoerder.

Sport, dat in de kop van het wedstrijdverslag spreekt van een ‘collectief orgasme’, heeft een ‘sublieme Frenkie de Jong’ gezien achter het ‘supertrio’ Yamal-Lewandwoski-Raphinha en geeft hem een 8. “Hij zorgde voor evenwicht op het veld. Hij was erg betrouwbaar en kwalitatief goed.”

Tegelijkertijd geeft El Desmarque een 7 voor zijn spel. “Hij was en erg zekere factor voor Barcelona. Hij verloor nauwelijks de bal en daarnaast onderschepte hij ook nog eens passes van Borussia Dortmund.”

Ook de Madrileense sportkrant Marca zag een uitstekende De Jong, die volgens de krant in de tweede helft nog beter was dan in de eerste helft. “Hij legde een complete wedstrijd op de mat. Hij was erg stabiel. De Jong is weer helemaal terug op zijn oude niveau.”

Tot slot is ook Mundo Deportivo zonder een rapportcijfer uit te delen lovend over de Nederlandse middenvelder. “Hij was opnieuw stabiel en zorgde voor balans in het elftal.”