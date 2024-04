Cole Palmer verhaal

Palmer ziet het levenslicht op 6 mei 2002 in Wythenshawe, een buitenwijk van Manchester. Een erg stille en introverte jongen, zo concluderen zijn ouders Janet en Jermaine al snel. De jonge Palmer spreekt liever met zijn voeten en brengt bijna al zijn tijd door op parken in de buurt. Voetbal domineert al op zeer jonge leeftijd zijn leven en zijn talent wordt dan ook al snel opgemerkt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Al op achtjarige leeftijd sluit de voetbalgekke Palmer, fan van rivaal Manchester United, zich aan bij de befaamde jeugdopleiding van Manchester City. De jeugdtrainers van the Citizens weten niet wat ze meemaken, terwijl ze toch al de nodige talenten voorbij hebben zien komen. De kleine en vederlichte Palmer doet dingen met de bal die jongens die jaren ouder zijn niet kunnen en is al snel de meest besproken speler in de jeugdacademie van de blauwe club van Manchester.

Palmer is dus een begenadigd talent. Er is echter een groot probleem: het alom geprezen wonderkind uit Manchester is heel klein en maakt op fysiek gebied nauwelijks een ontwikkeling door. Dit euvel zorgt er zelfs bijna voor dat Palmer de jeugdafdeling van Manchester City voortijdig moet verlaten. Veel kenners van het jeugdvoetbal in Engeland denken dat het nooit wat wordt met de pingeldoos, maar zijn ouders houden hoop en doen er op het gebied van voeding alles aan om de kleine Palmer een groeispurt door te laten maken.

Moet Cole Palmer worden geselecteerd voor het EK? Ja Nee Stem Moet Cole Palmer worden geselecteerd voor het EK? Ja 0% Nee 0% Totaal aantal stemmen: 0 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties