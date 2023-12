Cole Palmer gidst Chelsea met doelpunt en assist in 7 minuten naar overwinning

Chelsea heeft zaterdagmiddag goede zaken gedaan in de Premier League. In het eigen Stamford Bridge bleek de ploeg van Mauricio Pochettino in de tweede helft een maatje te groot voor Sheffield United: 2-0. Cole Palmer was met een goal en assist de grote man aan de kant van de Londenaren. Door de overwinning klimt Chelsea weer een stukje op de ranglijst. Het elftal staat nu op de tiende plek.

Bij Chelsea maakte Dorde Petrovic zijn basisdebuut. De goalie verving tijdens het duel met Everton (2-0 verlies) al de geblesseerd uitgevallen Robert Sanchez en mocht vandaag zijn basisdebuut in de Premier League maken. Christopher Nkunku zat voor het eerst bij de selectie en begon op de bank. Gustavo Hamer had bij Sheffield zoals gebruikelijk een basisplaats.

In de eerste helft had Chelsea veelal de bal, maar kwam het nauwelijks tot serieuze doelpogingen. Zo schoot Connor Gallagher recht op doelman Wes Foderingham na een goede onderschepping, terwijl aan de andere kant een poging van Cameron Archer naast het doel zeilde.

Na de theepauze veroverden the Blues dan toch de voorsprong. Raheem Sterling versnelde in de 54ste minuut langs zijn directe tegenstander en gaf strak voor. Palmer kon van dichtbij binnenlopen: 1-0.

Al heel snel daarna maakte de ploeg van Pochettino ook gelijk de 2-0. Nadat Foderingham een bal niet lekker verwerkte trok ditmaal aangever Palmer de bal voor het lege doel, waar Nicholas Jackson stond opgesteld om binnen te tikken.

Door de tweede thuiszege op rij kan Chelsea weer een beetje omhoogkijken in de competitie. De Londenaren verzamelden tot nu toe 22 punten in de Premier League. De vijfde plek, die aan het eind van het seizoen mogelijk recht geeft op deelname aan de Champions League, is echter nog ver weg. Op die plek bivakkeert nu Tottenham Hotspur, op 33 punten.

