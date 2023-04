Aanstelling Serdar Gözübüyük zorgt voor grote verbazing: ‘Hij is partijdig'

Dinsdag, 18 april 2023 om 21:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:34

Voormalig topscheidsrechter Saïd Ennjimi heeft zijn onbegrip geuit over de aanstelling van Serdar Gözübüyük voor het duel OGC Nice - FC Basel. De Fransman stelt dat Gözübüyük partijdig is met het oog op de coëfficiëntenranglijst. Na het inhalen van Portugal heeft Nederland ook Frankrijk in het vizier en dat is ook in Frankrijk niet onopgemerkt gebleven.

“De heer Gözübüyük werd in eerste instantie aangesteld vanwege zijn bekwaamheid", begint Ennjimi in gesprek met L'Équipe, waarvoor hij tegenwoordig analist is. "Soms is het toch mogelijk dat er wat vraagtekens zijn na een aanstelling. Maar naar mijn mening is hij partijdig en heeft de UEFA geen rekening gehouden met dit feit (zijn nationaliteit, red.)", is hij kritisch op de aanstelling van Gözübüyük. Frankrijk verdedigt op de virtuele ranglijst voor volgend seizoen een voorsprong van slechts 0,414 punt. De vijfde plaats geeft recht op onder meer drie tickets voor de groepsfase van de Champions League.

Ennjimi stelt dat scheidsrechters meestal op de dag voor de wedstrijd vertrekken naar hun bestemming. De UEFA zou dinsdag ingegrepen moeten hebben om Gözübüyük van de wedstrijd af te halen. Ennjimi zegt dat zijn betoog is bedoeld om onnodige verdenkingen te voorkomen. “In die zin zou zijn eerlijkheid niet in twijfel worden getrokken. Het zou gewoon zijn om hem te beschermen tegen druk en onnodige opmerkingen. In Frankrijk is Clément Turpin vaak bekritiseerd omdat hij in Parijs is geboren, ik in Marseille", haalt Ennjimi in herinnering over de betreffende wedstrijden waarvoor zij aangesteld werden.

Zeki Amdouni en Terem Moffi scoorden namens respectievelijk Basel en Nice allebei tweemaal in de heenwedstrijd in Zwitserland (2-2), waardoor alles nog mogelijk is tijdens de return van de kwartfinale in Frankrijk. Nice is de laatst overgebleven Franse troef in Europa. De andere Europese deelnemers aan het begin van het seizoen, Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, Stade Rennes en AS Monaco, werden in een eerder stadium uitgeschakeld. Nederland heeft met Feyenoord en AZ nog twee troeven in handen, al staat laatstgenoemde club er na de 2-0 nederlaag bij RSC Anderlecht slecht voor. Feyenoord won met 1-0 van AS Roma.