Coëfficiënten-polonaise: Eredivisie deelt mokerslag uit aan Liga Portugal

Op PSV na hebben de Eredivisie-clubs deze week opnieuw goede resultaten geboekt in de Champions League en Europa League. Daardoor is Nederland nog dichter bij het behoud van plek zes op de UEFA-coëfficiëntenlijst gekomen. Bovendien is er zicht op nog veel meer punten dit seizoen.

Feyenoord was deze week verantwoordelijk voor het Nederlandse succes in de Champions League. De Rotterdammers waren in het miljardenbal met 1-0 te sterk voor AC Milan. Een dag eerder ging PSV met 2-1 onderuit bij Juventus.

In de Europa League boekte Ajax een 0-2 zege op Union Sint-Gillis, AZ rekende in eigen huis af met Galatasaray (4-1) en FC Twente won op de valreep van het Noorse FK Bodø/Glimt (2-1).

De vier zeges leveren Nederland in totaal 1,333 punt op. Met slechts één zege en één gelijkspel verzamelde Portugal 0,600 punt, waardoor de Nederlandse voorsprong bijna vier punten bedraagt.

Door de goede resultaten in de heenwedstrijden van de tussenronde is de kans groot dat meerdere Nederlandse clubs Europees actief blijven. Een plek in de achtste finales van de Europese toernooien wordt overigens ook beloond met bonuspunten.

Door deze uitstekende week lijkt het erop dat Nederland plek zes gaat behouden. Voor komend seizoen stond dat al vast, maar de Eredivisie lijkt ook in het seizoen 2026/27 twee vaste tickets voor de Champions League te claimen.

De achterstand op nummer vijf Frankrijk (69,379) is nog altijd aanzienlijk groot. Nederland (65,150) zal zich vooral moeten focussen op het weglopen van Portugal (61,366). Andere plaatsen zijn momenteel niet binnen handbereik.