Cody Gakpo verzorgt assist en gaat met Liverpool aan kop in Premier League

Liverpool heeft op tweede kerstdag een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Burnley waren the Reds met 0-2 te sterk dankzij doelpunten van Darwin Núñez en Diogo Jota. De assist bij de eerste treffer kwam op naam van Cody Gakpo. Dankzij de zege gaat Liverpool in ieder geval de komende twee dagen aan kop in de Premier League; Burnley staat voorlaatste.

Jürgen Klopp had een basisplek ingeruimd voor drie Nederlanders. Virgil van Dijk vormde het centrale duo met Jarell Quansah, terwijl Ryan Gravenberch links op het middenveld naast Wataru Endo stond. Gakpo completeerde de voorhoede, die verder bestond uit Núñez en Mohamed Salah.

In de openingsminuten kreeg Burnley direct twee goede mogelijkheden, maar het was Liverpool dat de score in de vijfde speelminuut opende.

Na een zelf opgezette combinatie kreeg Darwin Núñez de bal op de rand van het zestienmetergebied terug van Cody Gakpo. De Uruguayaanse spits bleef kalm en plaatste zijn schot in de benedenhoek: 0-1. Het was zijn eerste doelpunt sinds 1 november, toen hij tegen Bournemouth scoorde in de EFL Cup.

Na een half uur spelen dacht ook Gakpo te scoren. De bal belandde in de zestien voor de voeten van de aanvaller, die op fraaie wijze binnenschoot. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd, omdat Núñez elders in het strafschopgebied een overtreding maakte.

Tien minuten na rust werd er opnieuw een goal afgekeurd. Gravenberch werd door Harvey Elliot vrijgespeeld aan de rechterkant van het veld, waarna de Nederlander de bal teruggaf aan de afzender. Elliot rondde af, maar na het bekijken van de videobeelden besloot arbiter Paul Tierney het doelpunt af te keuren vanwege hinderlijk buitenspel van Mohamed Salah.

Onder meer dankzij een fenomenaal optreden van Burnley-doelman James Trafford liep de schade niet verder op voor de thuisploeg, terwijl men zelf meermaals gevaarlijk werd. Burnley wist zijn kansen overigens niet te verzilveren.

Uiteindelijk werd het duel in de blessuretijd in het slot gegooid. Invaller Jota tekende op aangeven van Luis Diaz uit een zeer kleine hoek de 0-2 aan.