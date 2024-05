Cody Gakpo vertelt op welke positie hij zich richt bij het Nederlands elftal

Cody Gakpo hoopt tijdens het EK als linksbuiten te spelen, zo zegt de aanvaller van Liverpool in gesprek met Voetbal International. Hoewel de 25-jarige Eindhovenaar bij zijn club ook op centrale posities speelt, geeft hij nog altijd de voorkeur aan de linkerflank.

De vertrekkende Jürgen Klopp gebruikte Gakpo dit seizoen op alle posities voorin én als middenvelder. Het vaakst werd rechtspoot geposteerd als spits. Toch hoopt en verwacht Gakpo het komende EK als linksbuiten te spelen.

“Voor zover ik weet moet ik me op de linksbuitenpositie richten. Een paar maanden geleden heb ik daar kort over gesproken met de bondscoach. Ik heb niks gehoord over een andere positie”, aldus Gakpo.

Het is nog de vraag of het Nederlands elftal überhaupt met een linksbuiten gaat spelen, zo benadrukt ook Gakpo. “We zullen zien met welk systeem de technische staf gaat komen. Op het WK stond ik in een voorhoede van twee man, of op 10, of in de spits. In de speelwijze met drie aanvallers sta ik meestal linksbuiten.”

Dat Gakpo dit seizoen bij Liverpool geen vaste positie had heeft volgens de aanvaller verschillende redenen. “We hebben bij de club een blessurecrisis gehad en er zijn jongens die op één of twee posities kunnen spelen. Het was voor de trainer vaak kijken wie er beschikbaar was en hoe dat het beste kon worden ingevuld.”

Toch merkt Gakpo dat hij vooruitgang heeft geboekt door zijn transfer naar Liverpool. “Vooral fysiek. Conditionele inhoud, spiermassa, tempo, intensiteit: ik ben niet echt van de data, maar ik zag dat er grote verschillen waren ten opzichte van mijn periode bij PSV. Vooral in het aantal high intensity runs. Die fysieke ontwikkeling helpt nu ook om bij Oranje fit voor de dag te komen.”

Gakpo kwam dit seizoen 3.016 minuten in actie namens Liverpool, verdeeld over 53 officiële wedstrijden. Daarin was het jeugdproduct van PSV goed voor zestien doelpunten en zes assists. Namens Oranje staat Gakpo inmiddels op 23 interlands, waarin hij negen keer scoorde en vier assists gaf.

