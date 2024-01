Cody Gakpo en zijn vriendin Noa van der Bij komen met heugelijk nieuws

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Cody Gakpo, die een bijzondere boodschap deelt op Instagram.

Gakpo en zijn vriendin Noa van der Bij krijgen een kindje. "We zien je snel, onze kleine", schrijft de aanvaller van Liverpool. "We voelen ons zo gezegend." De Instagram-post wordt begeleid door een collage van een aantal polaroidfoto's gemaakt door Gakpo en zijn vriendin. De foto's zijn uitgestald in het zand.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties