Clubtopscorer uit de Eredivisie vertrekt voor ‘niet te weigeren bod’ naar Azië

Lennart Thy gaat PEC Zwolle inruilen voor een club uit Azië, zo melden de Zwollenaren op de officiële website. PEC wil de naam van de club niet noemen, maar het gaat om Lion City Sailors uit Singapore, zo meldt TransferWatch.nl. De 32-jarige Duitser lag nog tot medio 2025 vast bij de nummer twaalf uit de Eredivisie. De Aziatische club maakt een transfersom over die ‘niet te weigeren is’. Thy spreekt van ‘een laatste kans’ om in een ver land het avontuur aan te gaan.

De spits speelde in Nederland naast PEC ook bij VVV-Venlo en Sparta Rotterdam. Tussen 2019 en 2020 stond Thy ook al onder contract bij PEC. Dit seizoen was hij goed voor 13 doelpunten en 2 assists in 32 wedstrijden.

Mark Coonen, technisch manager van de club, is in zijn nopjes met de deal. “Lennart had nog een contract voor een jaar, maar de transfersom die vanuit deze Aziatische club wordt overgemaakt is niet te weigeren voor ons als club.”

“Daarnaast wilde Lennart nog heel graag één keer een buitenlands avontuur aangaan. Ik wil hem namens iedereen binnen de club bedanken voor zijn tomeloze inzet en doelpunten en wens hem veel geluk bij zijn nieuwe club.”

“Voor mij is dit een mooie laatste kans om in een ver land het avontuur aan te gaan”, zegt Thy. “Ik verlaat PEC Zwolle echter wel met gemengde gevoelens, want ik heb hier de afgelopen twee seizoenen echt mooie dingen meegemaakt. Ik ben heel blij dat PEC Zwolle er een hele goede transfersom aan overhoudt en dat ik zondag dus ook afscheid kan nemen van het geweldige publiek hier, wat voor mij echt als familie is gaan voelen.”

Mocht het inderdaad om LC Sailors uit Singapore gaan, dan gaat Thy samenwerken met Aleksandar Rankovic. Laatstgenoemde was vorig seizoen nog assistent-trainer bij FC Utrecht en is sinds vorig jaar zomer de eindverantwoordelijke bij de club uit Singapore. Dit seizoen won hij 15 van de 23 wedstrijden. Van de overige duels gingen er zes verloren. Twee eindigden in een gelijkspel.

