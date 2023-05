Clubs zijn ontevreden over Jan de Jong inzake Eredivisie-deal en grijpen in

Woensdag, 10 mei 2023

Commercieel directeur van Ajax Menno Geelen en algemeen directeur van AZ Robert Eenhoorn gaan vanaf nu mee naar de onderhandelingen met ESPN, zo meldt Voetbal International. Zij zullen Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, bijstaan tijdens de gesprekken over de uitzendrechten. Dit idee werd afgelopen maandag namens AZ geopperd door directeur Alex Kroes. De clubs zijn hier vervolgens mee akkoord gegaan.

Maandag werd tevens de stemming over het besluit over de televisierechten van de Eredivisie uitgesteld. De Eredivisie-clubs zijn niet tevreden met de ESPN/Disney-deal en hebben een definitief besluit doorgeschoven naar 5 juni. De clubs hebben volgens Voetbal International het gevoel dat De Jong 'te close' is met Disney, de partij die ESPN bezit. Zij zijn er naar verluidt van overtuigd dat er meer uit de deal valt te halen en kregen het idee dat de deal met de Amerikaanse sportzender er te veel doorgedrukt werd.

De verwachting is niet dat ESPN veel meer gaat bieden, maar dat clubs wel op een andere manier meer geld kunnen verdienen aan deze tv-rechtendeal. De clubs hebben daarnaast hun twijfels bij het verlengen van het contract van De Jong. Maandag werd bekend dat de directeur langer verbonden blijft aan de Eredivisie CV. Dat besluit werd unaniem genomen op de vergadering van vennoten. Er is nu gekozen voor een verlenging van drie jaar, ‘maar mét een duidelijke exitclausule na één jaar’. “Nadat de uitzendrechtendeal is afgerond kunnen de clubs dus van De Jong af, mocht dat nodig geacht worden”, schrijft VI.

Momenteel bedraagt het bod van de huidige rechtenhouder ESPN/Disney 170 miljoen euro (jaarlijks) voor de periode van 2025 tot 2035. De clubs vinden de voorgestelde contractduur te lang en willen tevens een hoger bedrag zien. Met name de topclubs zijn ontevreden over het huidige onderhandelingsresultaat. Ajax heeft al een harde eis gesteld. De Amsterdammers willen dat alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en vrouwencompetitie live worden uitgezonden op televisie óf online.

Eerder werd al bekend dat een consortium van kabelmaatschappijen bereid is een hogere prijs neer te leggen voor de Eredivisie-rechten. KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en DELTA zouden een gezamenlijk bod hebben neergelegd waarbij de Eredivisie gegarandeerd jaarlijks 180 miljoen euro zou ontvangen voor de live-televisierechten. Of de clubs met een dergelijk bod wel tevreden zouden zijn is onbekend.