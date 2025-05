Clubs uit Serie A en Premier League kunnen Nederlander voor maximaal 30 miljoen ophalen

Sam Beukema heeft over belangstelling niets te klagen. De centrumverdediger van Bologna (26) wordt intensief gevolgd door scouts van diverse clubs uit de Serie A en Premier League, zo is dinsdag duidelijk geworden.

Journalist Ben Jacobs van GiveMeSport noemt via X geen specifieke namen van belangstellende clubs. Wél meldt hij dat Bologna een bod van tussen de 25 en 30 miljoen euro op de Nederlander zeker zal overwegen.

Beukema staat woensdag met Bologna tegenover AC Milan in de finale van de Coppa Italia. Jacobs weet dat diverse clubs scouts sturen naar de eindstrijd in het Stadio Olimpico in Rome.

Bologna en Beukema kunnen overigens niet alleen via de nationale beker een Europees ticket veroveren. In de Serie A staat men met nog twee duels te gaan slechts twee punten onder de Champions League-plekken.

De centrumverdediger van de bekerfinalist ligt nog twee seizoenen vast in Bologna. Transfermarkt schat de huidige waarde van Beukema in op 25 miljoen euro. Hij werd medio 2023 voor tien miljoen euro overgenomen van AZ.

Corriere dello Sport bracht Beukema in maart in verband met Napoli, dat in een hevige titelstrijd is verwikkeld met Inter. I Partenopei zien in Beukema een speler die de verdediging de komende jaren kan gaan leiden. Het is onduidelijk of de interesse twee maanden later nog zo concreet is.

Opvallend genoeg werd Beukema nog nooit opgeroepen voor het Nederlands elftal. Na een aantal blessuregevallen kreeg Ajacied Youri Baas in de afgelopen interlandperiode de voorkeur boven Sepp van den Berg (Brentford), Ryan Flamingo (PSV), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Beukema.