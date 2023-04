‘Clubs uit Italië en België zitten op het vinkentouw voor overbodige Ajacied’

Dinsdag, 18 april 2023 om 11:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:41

Lorenzo Lucca heeft de mogelijkheid om zijn carrière na dit seizoen te vervolgen in België en Italië. De spits van Ajax, die wordt gehuurd van Pisa, geniet belangstelling van Club Brugge, Sassuolo, Bologna en Salernitana, meldt Calciomercato. Ajax heeft de mogelijkheid om Lucca na de huurperiode voor tien miljoen euro definitief over te nemen. Het is nog niet bekend of de Amsterdammers van die optie gebruik gaan maken.

Lucca werd begin augustus op voorspraak van Alfred Schreuder naar Amsterdam gehaald. De inmiddels ontslagen oefenmeester wilde een lange targetman voor het geval Ajax in de slotfase van een wedstrijd een doelpunt moest forceren. Tot dusver maakt de Italiaanse aanvaller echter vooral zijn speelminuten in het beloftenteam. In de hoofdmacht moet hij het doen met hele korte invalbeurten.

Calciomercato schrijft dat Ajax nog geen definitief besluit heeft genomen over de toekomst van Lucca. De Italiaan wordt voor een jaar gehuurd en kan dan definitief worden overgenomen voor tien miljoen euro. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Ajax van die mogelijkheid gebruik gaat maken, daar John Heitinga met Brian Brobbey ook al een andere spits op de bank heeft zitten. Transfermarkt schat zijn waarde bovendien slechts op zes miljoen euro.

Club Brugge, Sassuolo, Bologna en Salernitana zouden van de besluiteloosheid bij Ajax willen profiteren door Lucca te contracteren. De spits heeft bij Pisa nog een contract tot medio 2026. De club uit de Serie B dingt mee voor promotie naar het hoogste niveau en zou in dat geval iets ruimer in het financiële jasje zitten, wat de mogelijkheid op een terugkeer vergroot. Lucca kwam in het shirt van Ajax tot dusver tot veertien wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en één assist gaf.