Clubs melden zich voor huurling die het liefst voor zijn kans wil gaan bij Ajax

Maandag, 24 april 2023 om 12:50 • Bart DHanis • Laatste update: 12:50

FC Twente wil Anass Salah-Eddine komende transferperiode definitief vastleggen, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano op Twitter. De linksachter, die ook op het middenveld uit de voeten kan, wordt momenteel door Twente gehuurd van Ajax en keert aan het einde van het seizoen terug in Amsterdam. Salah-Eddine zou volgens Romano het liefst voor zijn kans willen gaan bij de uittredend landskampioen.

Of Ajax ook langer door wil met de 21-jarige verdediger, is nog onbekend. Volgens Romano zullen de gesprekken tussen Salah-Eddine en de Amsterdamse club snel plaatsvinden. Eerder deze maand gaf de linkspoot bij ESPN Vandaag ook al aan dat hij vol voor zijn kans wil gaan bij Ajax komend seizoen. Hij is naar eigen zeggen klaar om de concurrentiestrijd met onder anderen Owen Wijndal en Jorrel Hato aan te gaan voor de linksachterpositie.

Vorige maand kon Salah-Eddine nog rekenen op complimenten van ESPN-analist Kenneth Perez. “Hij is gekomen als linksback, maar is ook voor het middenveld een hele vaardige speler”, begon Perez zijn betoog. “Hij heeft een mooi linkerbeen en hij durft spelers voorbij te dribbelen. Dat vind ik een groot goed voor een middenvelder, iemand die dat durft. Daardoor creëer je een overtalsituatie en moeten verdedigers kiezen. Ik vind dat hij het spel daarmee heel mooi kan versnellen.”

Salah-Eddine wordt dit seizoen door Twente gehuurd van Ajax. Na een stroeve start in Enschede kan de jeugdinternational van Oranje na het WK rekenen op veel meer speelminuten in de Grolsch Veste. In de jeugd van Ajax speelde hij vooral linksachter, maar het talent wordt door Ron Jans vaak als middenvelder gebruikt. Hij kwam dit seizoen dusver tot dertien Eredivisie-duels, waarin hij nog niet scoorde en nog geen assist afleverde.