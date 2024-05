Clubleiding PSV in contact met Memphis Depay; nieuwe poging aannemelijk

De kans dat PSV komende zomer opnieuw gaat proberen om Memphis Depay terug te halen is aannemelijk, zo schrijft journalist Marco Timmer van Voetbal International in een uitgebreide analyse over de Eindhovenaren. De dertigjarige Memphis gaat zoals bekend transfervrij vertrekken bij Atlético Madrid.

Timmer merkt dat de naam van Memphis rondzingt in Eindhoven. “Dat zijn naam in verband wordt gebracht met PSV, is logisch. Niet alleen heeft de dertigjarige spits van Oranje een succesvol verleden in Eindhoven, de clubleiding van PSV staat eigenlijk altijd wel in contact met Depay.” Volgens de journalist zorgt de transfervrije status van Memphis ervoor dat de geruchten alleen maar zullen toenemen.

“Vorig seizoen polste Marcel Brands de aanvaller al eens hoe hij stond tegenover een rentree bij PSV, maar dat kwam toen voor Depay te vroeg. Dat de clubleiding het nu opnieuw zal proberen, is aannemelijk”, aldus Timmer.

Dit seizoen kwam Memphis 1.202 speelminuten in actie, verdeeld over 31 optredens. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en twee assists. Atlético Madrid heeft inmiddels geaccepteerd dat hij geen transfersom zal opleveren en maakt met zijn vertrek vooral ruimte in het salarisbudget

Volgens Transfermarkt is Memphis nog altijd 12 miljoen euro waard, maar clubs kunnen de negentigvoudig international van Oranje dus transfervrij aan hun selectie toevoegen. Of Memphis openstaat voor een terugkeer naar Nederland is vooralsnog onbekend.

Memphis gaat na het EK met Nederland een nieuwe club aan zijn cv toevoegen. De sterspeler van Oranje brak door bij PSV, om vervolgens niet te slagen in het rood van Manchester United. Bij Olympique Lyon wist Memphis zich volledig te herpakken, waardoor hij zich de afgelopen drie seizoenen mocht laten zien in de top van LaLiga bij Barça en Atlético Madrid.

