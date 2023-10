Clubicoon steunt Steijn na ‘goed resultaat’ tegen AEK: ‘Dat is zijn plan’

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 09:32 • Wessel Antes • Laatste update: 09:31

Sonny Silooy vindt dat men bij Ajax vertrouwen moet houden in Maurice Steijn, zo zegt het clubicoon van de Amsterdammers in gesprek met ESPN. De voormalig verdediger concludeert dat een 1-1 remise met AEK Athene, gezien de huidige situatie bij Ajax, een ‘goed resultaat’ is.

Silooy vindt dat de fans van Ajax geduldig moeten blijven. “Er zijn altijd jaren dat het niet goed gaat. Dat heb ik ook meegemaakt, maar we zijn altijd weer goed terechtgekomen.” Silooy speelde zelf in twee verschillende periodes voor Ajax en heeft maar liefst 343 officiële wedstrijden achter zijn naam staan.

Hoewel Silooy geen criticaster is van Steijn, vindt de rechtsback het wel kwalijk dat Ajax bij de top drie hoort van teams die de meeste lange ballen spelen in de Europa League. “Dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling. We zijn geroemd om het positiespel, maar je hebt met heel veel nieuwe jongens te maken. Zij beheersen dat misschien niet.”

Silooy zelf is een ander Ajax gewend. “Wij speelden van achteruit, via het middenveld. Af en toe moest je wel eens een balletje diep geven, maar dat was dan wel geplaatst naar de goede kleur. Dat was wel belangrijk…”

Toch is de speelwijze van Steijn ergens ook te begrijpen. “Je moet nu simpel spelen en daarbij komt veel de lange bal terug. We zijn niet stabiel achterin”, voorziet Silooy de Hagenaar van een bindend advies.

De prestatie van Ajax in Griekenland was zeker niet slecht, zo stelt Silooy. “Als je uit bij AEK Athene met 1-1 gelijkspeelt, dan is dat gewoon een goed resultaat gezien de situatie. Je mag blij zijn dat je hier goed uit bent gekomen en nu kan doorontwikkelen. Dat is het plan van Steijn: elke keer een stapje vooruit.”

Waar andere clubiconen zich zorgen maken om Ajax, blijft Silooy dus rustig. De Amsterdammers, die momenteel vijftiende staan in de Eredivisie, komen zondag in actie tegen AZ. Om 14:30 uur wordt de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA afgetrapt.