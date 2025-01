Clubicoon Peter Houtman stopt na dit seizoen wegens ziekte als stadionspeaker van Feyenoord

Peter Houtman heeft Feyenoord laten weten dat hij na dit seizoen stopt als stadionspeaker. Onlangs is er de diagnose Alzheimer vastgesteld bij het 67-jarige clubicoon. Houtman schrijft dat zijn vrouw ook ziek is en dat haar ziekte helaas niet te genezen is. De oud-spits wil de plannen die hij en zijn vrouw samen nog hebben zoveel mogelijk waar gaan maken.

Houtman legt in een statement uit hoe hij tot dit besluit is gekomen. “Het is met pijn in mijn hart dat ik heb moeten beslissen om na het einde van dit seizoen mijn werkzaamheden als stadionspeaker neer te leggen. Onlangs is bij mij de diagnose Alzheimer vastgesteld. Hoewel de ziekte zich nog in het beginstadium bevindt, laat het verloop ervan zich lastig voorspellen.”

“Feyenoord zit diep in mijn hart en zowel de club als de supporters verdienen het allerbeste. Ik vind het daarom gepast om een stap opzij te zetten”, aldus Houtman.

“Daarnaast is ook mijn vrouw ziek en is haar ziekte helaas niet te genezen. De tijd die ons samen nog gegeven is, willen we vooral gebruiken om zoveel mogelijk van onze plannen die we nog hebben waar te maken. De komende periode willen we dan ook intens van elkaar en van onze dierbaren om ons heen genieten.”

Houtman vraagt mensen vriendelijk om zijn persoonlijke situatie te respecteren en hem niet te benaderen voor vragen en/of interviews. “Hoewel ik mijn rol als stadionspeaker neerleg, blijft Feyenoord uiteraard altijd een deel van mij. Ik zal onze prachtige club op de voet blijven volgen en ik zal zoveel als mogelijk de wedstrijden in De Kuip samen met mijn zoons blijven bijwonen.”

“Tot slot wil ik mijn diepste dank betuigen aan de club en het trouwe Legioen. Feyenoord is sinds mijn jeugd, en daarmee mijn hele leven, een onlosmakelijk deel van mij geweest en de supporters hebben deze band een gouden rand gegeven.”

“Dank jullie wel voor alle mooie en bijzondere momenten en herinneringen. En dank dat ik na mijn voetbalcarrière, mijn tijd als jeugdtrainer en 10 jaar bij Feyenoord TV nog 27 jaar lang jullie speaker mocht zijn.”

Feyenoord schrijft op de eigen website dat de club Houtman alle sterkte toewenst en hem zal steunen waar het kan. De Rotterdammers komen de komende maanden met informatie over zijn opvolging en zullen hem een passend afscheid geven.