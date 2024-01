‘Clubicoon met ruim 200 duels voor Liverpool favoriet om Klopp op te volgen’

Xabi Alonso lijkt de grote favoriet om Jürgen Klopp op te volgen bij Liverpool. Laatstgenoemde kondigde vrijdag plotseling aan dat hij aan het einde van seizoen vertrekt, waardoor the Reds op zoek moeten naar een nieuwe trainer. Verscheidene Britse media, waaronder Sky Sport, schrijven dat Alonso op polepositie ligt.

De Spaanse coach is momenteel werkzaam bij Bayer Leverkusen, waar hij uitstekend presteert. Die Werkself vindt zichzelf na achttien wedstrijden terug bovenaan de ranglijst van de Bundesliga.

Leverkusen heeft momenteel een voorsprong van vier punten op naaste belager Bayern München en is nog ongeslagen. Een groot deel van het succes van de stuntploeg wordt Alonso aangeschreven.

De oud-middenvelder staat sinds oktober 2022 aan het roer bij Leverkusen en heeft de club sindsdien uit een dalletje geholpen. Op het moment van zijn aantreden stond Leverkusen zeventiende in de competitie en stevende het af op uitschakeling in de Champions League.

Onder leiding van Alonso eindigde de ploeg op een verdienstelijke zesde plek in de Bundesliga en werd via een derde plaats in de Champions League-groepsfase de Europa League bereikt. Daarin werd Leverkusen pas in de halve finale uitgeschakeld, door AS Roma.

Door de zesde plek in de Bundesliga is de formatie van Alonso dit seizoen wederom actief in de Europa League, waarin het enorm overtuigde en alle zes groepswedstrijden wist te winnen. In maart wacht de achtste finale van het tweede Europese clubtoernooi.

Alonso is geen onbekende voor Liverpool. In zijn tijd als profvoetballer speelde hij 210 wedstrijden voor de Merseyside-club, waarin hij goed was voor 18 goals en 20 assists.

Andere kandidaten

Niet alleen de succestrainer van Leverkusen wordt aan Liverpool gelinkt. Ook de naam van Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) werd al genoemd in Britse media. Daarnaast vallen de namen van Zinédine Zidane, José Mourinho en Steven Gerrard.

