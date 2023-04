Clubicoon Borussia Dortmund verlengt contract ondanks flinke salarisverlaging

Donderdag, 27 april 2023 om 16:00 • Sam Vreeswijk

Marco Reus heeft zijn aflopende contract bij Borussia Dortmund met één jaar verlengd. Daardoor ligt de 33-jarige buitenspeler tot medio 2024 vast in Dortmund. Reus speelde tussen 1996 en 2006 al voor die Borussen in de jeugd, maar maakte vervolgens de overstap naar Rot Weiss Ahlen. Via die club en Borussia Mönchengladbach keerde hij in 2012 terug in Dortmund, om daar niet meer te vertrekken.

“Wij als team hebben, net als al onze fans, één groot doel voor ogen waar we allemaal op gefocust zijn: we willen Duits kampioen worden”, aldus Reus op de clubwebsite van Dortmund. “Daar hebben we iedereen van Borussia voor nodig. Maar ook daarnaast wil ik heel graag mijn best doen voor de club waar ik meer dan de helft van mijn leven heb doorgebracht. Voor mij is er nog steeds niets mooiers dan doelpunten maken voor de beste fans ter wereld en in het mooiste stadion ter wereld en samen overwinningen vieren. Daarom ben ik blij dat ik mijn contract met nog een jaar heb verlengd.”

?? Kapitän Marco #Reus hat seinen Vertrag beim #BVB um ein weiteres Jahr verlängert. Der gebürtige Dortmunder geht damit ab Sommer in seine insgesamt zwölfte Spielzeit als Profi im schwarzgelben Trikot. ????



Volgens het Duitse BILD heeft Reus door zijn contractverlenging genoegen moeten nemen met een flinke salarisverlaging. Het clubicoon zou volgens de Duitse krant op dit moment nog twaalf miljoen euro per jaar verdienen, maar volgend seizoen wordt dat maximaal zeven miljoen euro. Toch lijkt dat geen probleem te zijn geweest voor de 48-voudig Duits international.

Reus speelt dus sinds 2012 voor Dortmund. Sindsdien kwam hij tot 383 officiële duels in alle competities, waarin hij 162 keer trefzeker was. In 2017 en 2021 won hij met Dortmund de DFB-Pokal, in 2013, 2014 en 2019 de DFL-supercup. Bundesliga-winst ontbreekt nog op de erelijst van Reus. Daar kan volgende maand echter verandering in komen: Dortmund is momenteel koploper in de Bundesliga, met één punt meer dan nummer twee Bayern München.