Clubeigenaar uit Eredivisie woedend: ‘Stop talking bullshit, genoeg is genoeg!’

Isitan Gün, de eigenaar van Fortuna Sittard, is woedend op de KNVB en de Eredivisie. Tot zijn grote ongenoegen werd de wedstrijd tegen Almere City FC zaterdagavond op het allerlaatste moment afgelast vanwege haperende veldverwarming. "Eredivisie, stop met bullshit praten", schrijft Gün woedend op zijn Instagram Stories.

Een gedeelte van de veldverwarming in het Yanmar Stadion is defect. Het stadion in Flevoland werd pas recent voorzien van verwarming onder de grasmat, nadat Almere City in mei gepromoveerd was naar de Eredivisie. In de Keuken Kampioen Divisie is veldverwarming niet verplicht.

"Een club die zijn zaken niet op orde krijgt, sinds donderdag al niet, ondanks onze waarschuwingen", foetert Gün. "De Eredivisie moet stoppen met onzin te praten en wat betreft professionaliteit een voorbeeld nemen aan LaLiga en andere competities. Dit is een grap."

Later op de avond werd Fortuna Sittard bij de loting voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker gekoppeld aan FC Groningen. Ook die gang van zaken zint Gün allerminst, zo schrijft de Turkse zakenman in een nieuwe post op Instagram Stories.

"Vier uitwedstrijden op rij in de beker...", constateert Gün met daarbij een emoji van een gezicht met rollende ogen. "Geen probleem, we zullen ons plaatsen voor de halve finale, maar EVERY fucking thing dat de KNVB doet is fout."

"KNVB, zorg dat je je zaakjes op orde krijgt. Genoeg is genoeg!", besluit Gün zijn harde statement.

