Club uit Premier League overweegt betalen recordbedrag voor Feyenoord-aanvaller Paixão

Er is veel te doen over de toekomst van Igor Paixão bij Feyenoord. Na een sterk seizoen in de Eredivisie en Champions League lijken de clubs in de rij te staan om de Braziliaanse vleugelaanvaller over te nemen van de Rotterdammers.

Volgens het Algemeen Dagblad klonken er dit weekeinde vanuit Rotterdam en Engeland geluiden dat Aston Villa in de markt is voor Paixão en dat de Premier League-club eventueel bereid is om een recordbedrag neer te leggen. De Rotterdamse krant benadrukt wel direct dat een transfer voorlopig ver weg is.

Aston Villa moet een bedrag van boven de 32 miljoen euro neerleggen om een uitgaande transferrecord van Feyenoord mogelijk te maken. De Rotterdammers ontvingen dit bedrag in januari van AC Milan, dat Santiago Gimenez naar de Serie A haalde.

Het is nu afwachten wat Aston Villa, dat kwalificatie voor de Champions League op de slotdag van de Premier League misliep, gaat doen in de komende dagen. De club van Ian Maatsen en Donyell Malen lijkt kapitaalkrachtig te zijn, want vorig seizoen werd een recordbedrag van 60 miljoen euro neergelegd voor de van Everton afkomstige Amadou Onana.

Maatsen staat op de derde plaats qua aankopen. Chelsea ontving 44,5 miljoen euro voor de linksback van het Nederlands elftal. Borussia Dortmund schreef 25 miljoen euro bij voor de verkoop van Malen.

Paixão werd onlangs genoemd als mogelijke aanwinst van Olympique Marseille. Volgens 1908.nl hebben de Fransen al een bod van meer dan 32 miljoen euro neergelegd in De Kuip.

De begeerde Braziliaan zou ook worden gevolgd door AS Roma, waar Gian Piero Gasperini tegenwoordig de scepter zwaait. Ook Napoli zou Paixão met interesse volgen.