Club uit Premier League meldt zich spoedig bij Feyenoord voor Hartman

Quilindschy Hartman maakt wellicht de overstap naar de Premier League. Voetbal International meldt maandag namelijk dat Burnley concrete interesse heeft in de linksback van Feyenoord, die zijn tot medio 2026 lopende contract in De Kuip weigert te verlengen.

De naar de Premier League gepromoveerde club heeft zich nog niet officieel gemeld bij Feyenoord. De verwachting is echter dat dit spoedig zal gebeuren. Het is nog onbekend hoe Hartman zelf aankijkt tegen de belangstelling vanuit Engeland.

Hartman kreeg in mei tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen in de Eredivisie een applauswissel van trainer Robin van Persie. Na afloop liet de verdediger doorschemeren dat de kans groot is dat hij Feyenoord gaat verlaten.

Hartman keerde op 2 februari terug van een zware kruisbandblessure. De linksback had moeite om zijn oude niveau te behalen en werd zelfs door Robin van Persie op een gegeven moment derde keus achter Gijs Smal en Hugo Bueno.

Het contract van Hartman loopt in 2026 af en volgens VI wil de linkspoot niet verlengen. Voor zijn zware blessure stond de Oranje-international op het punt om de overstap te maken naar Chelsea.

Feyenoord gaat daarom komende zomer proberen Hartman te verkopen, om zo nog een transfersom te verdienen. De linksachter zou ook in de belangstelling staan van AFC Bournemouth en Al-Hilal, maar beide ploegen zijn tot dusver nog niet concreet geworden.

Hartman (23) staat op 83 duels voor Feyenoord in alle competities. Hij veroverde met de Rotterdammers in 2023 de landstitel en een jaar later de TOTO KNVB Beker.