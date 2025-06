Club uit de Eredivisie meldt zich officieel bij Feyenoord voor Gjivai Zechiël

FC Utrecht is concreet geworden voor Gjivai Zechiël, zo meldt supporterswebsite 1908.nl. De club uit de Domstad wil de 21-jarige middenvelder huren van Feyenoord.

De Rotterdamse topclub heeft reeds een aanbieding ontvangen vanuit Utrecht. Zechiël ligt in zijn geboortestad nog tot medio 2028 vast.

Het is onduidelijk wat de plannen van Feyenoord zijn met Zechiël. Op het middenveld heeft Robin van Persie behoorlijk wat opties.

Zechiël speelde tot dusver zestien officiële wedstrijden namens het eerste elftal van Feyenoord, waarin hij drie assists gaf. Volgens het Duitse Transfermarkt is de jeugdinternational zo’n 3,5 miljoen euro waard.

Gedurende de tweede seizoenshelft stalde Feyenoord het talent bij Sparta. In dertien officiële wedstrijden was Zechiël goed voor twee doelpunten en een assist.

Zechiël hoeft zich over een aantal weken pas te melden op Varkenoord. Onlangs werd bekend dat hij niet is opgeroepen voor het EK met Jong Oranje.

Op papier is Zechiël tot 30 juni speler van Sparta. Het beloftenelftal van de club gaat hem echter niet gebruiken in het cruciale tweeluik om een plek in de Tweede Divisie.