Club uit de Eredivisie hoopt Bilal Ould-Chikh, smaakmaker van FC Volendam, in Nederland te houden

Go Ahead Eagles is in gesprek met Bilal Ould-Chikh, zo meldt Transferwatch. De kersverse bekerwinnaar wil de 27-jarige buitenspeler transfervrij overnemen van promovendus FC Volendam.

Ould-Chikh is in Volendam bezig aan een waanzinnig seizoen. De linkspoot was in 38 officiële wedstrijden al goed voor 5 doelpunten en 17 assists.

De aanvaller uit Roosendaal wil al langere tijd vertrekken bij Volendam en kan door zijn naderende transfervrije status gaan en staan waar hij wil.

Maandag onthulde Ould-Chikh aan Voetbal International dat hij over interesse niet te klagen heeft. “Ik ben in gesprek met enkele clubs uit LaLiga. Verder is er interesse van clubs uit Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.”

Ould-Chikh liet daarnaast weten dat clubs uit het linkerrijtje van de Eredivisie zich hebben gemeld. Het lijkt dus te gaan om Kowet.

Ould-Chikh is in gesprek met de club uit Deventer. “Beide partijen staan positief tegenover elkaar, maar een akkoord is er nog niet”, zo schrijft de Nederlandse website.

Transfermarkt schat de huidige waarde van Ould-Chikh op zo’n 650.000 euro. De aanvaller gaat Volendam echter niets opleveren.