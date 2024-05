Club Brugge verslaat Anderlecht en zet grote stap richting Belgische landstitel

Club Brugge heeft een grote stap richting de Belgische landstitel gezet. Blauw-Zwart versloeg zijn grootste concurrent Anderlecht met 0-1 dankzij een treffer van ex-Anderlecht-speler Denis Odoi. Met nog één wedstrijd te gaan bedraagt het gat tussen beide ploegen drie punten.

De supporters in Lotto Park stuwden hun spelers al vroeg richting het doel van Club, maar de wedstrijd kende door vele onderbrekingen geen al te hoog tempo. Na een half uur was het vrij plotseling raak voor Club, daar Odoi vrij simpel kon binnenschieten achter Kasper Schmeichel: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kasper Dolberg kreeg tien minuten voor rust een goede kans. De Deen kapte en schoot op doel, waar Simon Mignolet een prima redding verrichte. Het was echter vooral Club dat voor en na rust gevaarlijk werd, met name via Ferran Jutglà.

Anderlecht viel bijzonder tegen en slaagde er niet meer een cruciaal punt over te houden aan het duel. Club zet zodoende een grote stap richting de titel en kan die bovendien behalen in de derby tegen Cercle. Een punt is dan genoeg.

Mocht Anderlecht toch nog in punten gelijk komen met Club, zijn de Brusselaars kampioen omdat zij in de reguliere competitie hoger eindigden dan Club. Club heeft nu 49 punten, net als Anderlecht en ook Union Sint-Gillis.

Union won eerder op de dag met 1-2 van Cercle Brugge. Union eindigde in de reguliere competitie bovenaan, dus als alle ploegen op 49 punten eindigen, is Union kampioen van België.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties