'Club Brugge heeft vijf miljoen euro over voor Nederlander met verleden bij FC Barcelona'

Ludovit Reis lijkt bezig aan zijn laatste maanden als speler van Hamburger SV. Volgens onder meer journalist Stefan Bleeker van RTV Noord is de 24-jarige middenvelder op weg naar een topclub in de Belgische Pro League, waar een vijfjarig contract voor hem klaarligt.

Volgens Bleeker wordt Club Brugge de nieuwe werkgever van Reis. Met de aanstaande transfer is een bedrag van vijf miljoen euro gemoeid. Beide clubs moeten nog wel tot een definitief akkoord komen.

Reis ligt nog tot de zomer van 2026 vast bij HSV, maar lijkt de grootmacht uit Hamburg een jaar eerder de rug toe te keren. Voor HSV is de zomerse transferperiode één van de laatste momenten om nog een fraaie transfersom over te houden aan de speler die in 2021 transfervrij overkwam van FC Barcelona. De Catalanen bedongen destijds wel een doorverkooppercentage van 25 procent.

BILD weet dat HSV geen gesprekken heeft gepland met Reis over eventuele contractverlenging. Club Brugge is hiervan op de hoogte en hoopt hier optimaal van te kunnen profiteren. De eerste contacten met het management van de middenvelder zijn reeds gelegd.

Eén en ander hangt wellicht af van het niveau waarop HSV volgend seizoen acteert. Die Rothosen staan bovenaan in de 2. Bundesliga en zijn hard op weg naar promotie naar de Bundesliga. In dat geval wordt het wellicht lastiger voor Club Brugge om Reis los te weken.

Reis zette bij FC Groningen zijn eerste stappen in het betaald voetbal. Na twee seizoenen in het reserveteam van Barcelona kwam hij terecht bij HSV, dat hem direct verhuurde aan VfL Osnabrück. Reis speelde in Duitsland tot dusver 154 wedstrijden, met daarin negentien goals en veertien assists.

De aan Brugge gelinkte Reis speelde zeventien interlands in het shirt van Jong Oranje. Een uitnodiging voor het Nederlands elftal ontving de controleur tot op heden nog niet.