Club Brugge gaat 6 miljoen euro betalen voor Nederlander

Club Brugge staat op het punt om Ludovit Reis over te nemen van Hamburger SV. Volgens Sky Sport-journalist Sacha Tavolieri zijn de gesprekken in een vergevorderd stadium en wordt er achter de schermen gewerkt aan de laatste details van een transfer ter waarde van ongeveer 6 miljoen euro.

Hoewel HSV zijn aanvoerder het liefst wil behouden en zelfs zijn contract wilde verlengen, lijkt het erop dat de club eieren voor zijn geld kiest. Reis heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar de Belgische topclub, en HSV beseft dat het nu nog een behoorlijke transfersom aan hem kan overhouden.

De Duitse club onderhandelt volgens Tavolieri momenteel vooral nog om geen gezichtsverlies te lijden bij de achterban. Fans van HSV koesteren hun middenvelder, die uitgroeide tot een boegbeeld sinds zijn komst van FC Barcelona in 2021.

Volgens Tavolieri wordt er nog onderhandeld over de exacte invulling van de bonussen en het doorverkooppercentage. FC Barcelona heeft nog altijd recht op 25 procent van de toekomstige transfersom, een clausule die bij de eerdere overgang werd afgesproken.

Club Brugge heeft al maanden concrete interesse in de 24-jarige Nederlander. In april werd gemeld dat er een vijfjarig contract voor hem klaarligt in België. De huidige onderhandelingen lijken die eerdere berichtgeving te bevestigen.

Reis speelde eerder voor FC Groningen, waarna hij via Barcelona en Osnabrück terechtkwam bij HSV. Tot dusver kwam hij tot 154 wedstrijden in Duitsland. In het shirt van Jong Oranje kwam hij zeventien keer in actie. Een uitnodiging voor het grote Oranje bleef vooralsnog uit.