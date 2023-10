Clasie trekt hele pijnlijke conclusie over Ajax: ‘Dat is bizar te noemen’

Zondag, 8 oktober 2023 om 18:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:21

Jordy Clasie vindt dat Ajax 'bizarre' ruimtes weggaf aan AZ (1-2 winst). De aanvoerder van de Alkmaarders trekt in zijn interview na afloop een hele pijnlijke conclusie over de Amsterdamse rivaal. "Ik denk niet dat we een tegenstander hebben getroffen dit seizoen die zoveel ruimte weggaf", aldus Clasie.

"We hebben gewonnen, maar we hebben niet eens goed gespeeld. Als je ziet hoe slordig we vaak waren... Natuurlijk is het een knappe prestatie dat je hier bij Ajax wint, maar het spel was niet heel erg goed."

AZ scoorde via Vangelis Pavlidis en Dani de Wit, maar had veel meer doelpunten kunnen maken in de Johan Cruijff ArenA. "We vonden de rust aan de bal maar niet, want er lagen soms bizarre ruimtes om veel meer kansen te krijgen."

Met name in de tweede helft speelde AZ het telkens slecht uit. "Als we wel een goede aanval hadden lag er vaak een zee aan ruimte. Dat is iets waar we nog beter mee om moeten gaan in dit soort wedstrijden. We hebben vooraf natuurlijk beelden van Ajax gekeken, dus we wisten dat er veel kansen lagen voor ons."

"We waren niet balvast genoeg en maakten veel onhandige keuzes. Gelukkig hebben we altijd Vangelis Pavlidis nog. Wat een fenomeen is dat. Hij blijft maar scoren. Hij scoort nu tien keer in acht competitieduels. We weten dat hij enorm gevaarlijk is voor de goal, maar hij is ook erg belangrijk voor ons met zijn balvastheid."

AZ nam de koppositie voor even in handen, al kan PSV die snel weer overnemen. "Of we nu titelkandidaat zijn? Dat was vorig jaar ook zo. Wij moeten gewoon rustig blijven en zo doorgaan."

Kenneth Perez

Kenneth Perez, die aan het veld staat in de Johan Cruijff ArenA, concludeert na het interview van Clasie: "Je hoort wel wat hij zegt, hè? Het is toch beschamend. Schandalig bijna, dat je van alle wedstrijden in de competitie de meeste ruimte hebt gehad tegen Ajax..."