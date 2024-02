Clasie countert: ‘Wellenreuther heeft die bal 8 minuten in zijn handen gehad!’

AZ heeft zichzelf in het duel met Feyenoord (0-1 verlies) tekortgedaan, zo is de conclusie van aanvoerder Jordy Clasie. De Alkmaarders oogden vooral in de eerste helft erg sterk, maar bleven door een doelpunt van Mats Wieffer met lege handen achter.

"Ik denk zeker dat we meer hadden verdiend", vertelt de middenvelder na afloop bij ESPN. "Tuurlijk waren we bij vlagen wat slordig, maar met de inzet, strijd en ook af en toe gewoon heel goed voetbal moet je jezelf in de eerste helft belonen."

"Je bent na de eerste goal gewoon 20-25 minuten de baas en je krijgt gewoon drie honderd procent kansen. Op dit niveau moeten die erin. Maar helaas is dat vandaag niet gelukt."

Clasie deelt de complimenten uit aan zijn ploeg. "De manier waarop we vandaag geprobeerd hebben om te spelen, was een stuk beter dan de afgelopen weken, maanden."

Dan krijgt Clasie de vraag of AZ in de eerste helft niet wat te veel gegeven heeft. "Of de krachten op waren in de tweede helft? Tuurlijk gaven we veel, maar volgens mij was Feyenoord ook helemaal op", countert hij.

"Volgens mij heeft (Timon, red.) Wellenreuther die bal acht minuten bij zijn voeten en in zijn handen gehad, dus in dat opzicht is het misschien wel een mooie test naar woensdag toe", doelt Clasie op het TOTO KNVB bekerduel tussen beide ploegen.

"Als je zelf goed bent, valt er altijd wat te halen tegen Feyenoord", vervolgt de controleur. "We moeten nu op deze voet verder, dan krijgen we nog meer vertrouwen terug in de ploeg en dan hoop ik dat we er woensdag weer klaar voor zijn."

