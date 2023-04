Clásico-clash op sociale media: Real reageert met video op woorden Laporta

Dinsdag, 18 april 2023 om 07:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:52

Twee maanden lang hield Joan Laporta de kaken op elkaar wat betreft de dubieuze betalingen aan José Maria Enriquez Negreira. Maandag verscheen de voorzitter van Barcelona voor het eerst achter de microfoon om zijn zegje te doen over de corruptiezaak. Laporta en Barcelona erkennen dat het jarenlang geld heeft betaald aan de oud-scheidsrechter, maar dat van het beïnvloeden van arbiters en uitslagen nooit sprake is geweest.

Negreira zou tussen 2001 en 2018 zo'n zeven miljoen euro hebben ontvangen van Barcelona. De Spanjaard was in die periode vicevoorzitter van het Technisch Comité van Scheidsrechters in het Spaanse betaalde voetbal. "Ze hebben de zaak veel groter gemaakt dan hij is omdat er een ex-scheidsrechter bij betrokken is", stelt Laporta. "Maar die man (Negreira, red.) had geen enkele mogelijkheid om de resultaten van wedstrijden te beïnvloeden, want hij was niet verantwoordelijk voor het aanwijzen van de scheidsrechters."

Laporta verzekert dan ook dat er van corruptie geen sprake is. "Dat waren legitieme betalingen voor technisch en professioneel advies van mensen uit de arbitragewereld, maar dat is niet verboden, en ook zeker niet strafbaar", gaat de voorzitter van de Catalaanse grootmacht verder. "We hebben daar facturen van, plus tenminste 629 rapporten en 42 cd's die wij van Negreira hebben ontvangen en nog hebben kunnen lokaliseren. Het is werk van zeventien jaar, en daarvoor is het betaalde bedrag niet uitzonderlijk."

Volgens Laporta wordt er gewerkt aan een lastercampagne tegen Barcelona. "We zijn publiekelijk gelyncht, ook door de media. En dat verdienen we niet. Niet alleen onze geloofwaardigheid, maar die van het hele voetbal staat op het spel. Laten we de rechtsgang afwachten. We zijn al schuldig bevonden voordat de rechter heeft geoordeeld. De belastingdienst heeft na zijn onderzoek niet kunnen bewijzen dat de betalingen aan bedrijven van meneer Negreira invloed hebben gehad op de arbitrage of op de resultaten van wedstrijden. Dat is ook niet te bewijzen, want het heeft namelijk nooit plaatsgevonden."

Reactie Real Madrid

Tot slot zei Laporta het vreemd te vinden dat de aanklacht van justitie wordt gesteund door Real Madrid. De voorzitter van Barcelona stelt dat de Koninklijke een club is 'die historisch gezien heel veel bevoordeeld is wat de arbitrage betreft'. "Het was de club van het regime", aldus Laporta. Real heeft gereageerd op de woorden van Laporta middels een vier minuten lang durend filmpje. In de video zijn uitspraken van de Barça-preses achter elkaar geknipt waaruit de banden tussen Barcelona en Franco (voormalig dictator van Spanje) naar voren komen.