Clarence Seedorf is bijna onherkenbaar met gloednieuw kapsel

Clarence Seedorf is zaterdagavond gespot op de tribune in Helsinki, waar hij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Finland en Nederland bijwoonde. De 49-jarige oud-international van Oranje verscheen met een opvallend nieuwe look.

Seedorf heeft lang haar, zoals in zijn jonge jaren als speler. De NOS bracht hem in beeld naast Ajax-legende Jari Litmanen.

Seedorf werd vorige maand gepresenteerd als adviseur van Esteghlal FC, een topclub uit Iran. Hij gaat de algemeen directeur van de negenvoudig landskampioen bijstaan in sportieve en organisatorische zaken. In een video op Instagram maakte directeur Ali Nazari Joibari het nieuws officieel.

“In lijn met de grootschalige plannen van de Persian Gulf Holding om van Esteghlal een topclub te maken, zijn we twee maanden geleden begonnen met onderhandelingen met de heer Seedorf,” verklaarde Joibari. “Met zijn kennis willen we op verschillende gebieden stappen zetten.”

Hoewel Seedorf geen eerdere functie vervulde in het Iraanse voetbal, heeft hij wel een persoonlijke connectie: hij is getrouwd met een Canadese zakenvrouw met Iraanse roots. Daarnaast blijft hij actief bij de KNVB als lid van de Raad van Commissarissen.