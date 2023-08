City wint na bizarre slotfase met moeite van Sheffield; Haaland mist strafschop

Zondag, 27 augustus 2023 om 16:58 • Bart DHanis • Laatste update: 17:38

Manchester City heeft met pijn en moeite een overwinning geboekt op Sheffield United: 1-2. Pas na 63 minuten brak Erling Braut Haaland de ban voor de uitploeg. Vijf minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd maakte Jayden Bogle gelijk namens Sheffield, maar Rodri knalde drie minuten later de winnende treffer tegen de touwen. City is dankzij de overwinning nu de enige ploeg met drie overwinningen uit drie wedstrijden.

Na iets minder dan een half uur spelen diende de eerste grote kans van het duel zich aan. Haaland hield zijn directe tegenstander van zich af en legde af op Julian Álvarez, die van dicht bij de bal niet in het doel wist te werken. Sheffield-doelman Wes Foderingham gooide zich voor het schot en behoedde zijn ploeg zo voor een achterstand. Luttele minuten later kreeg City een strafschop toegekend. John Egan maakte hands in het strafschopgebied en Haaland mocht aanleggen voor zijn derde doelpunt van het seizoen. De Noor stuurde Foderingham de verkeerde kant op, maar zag zijn poging afketsen op de paal.

Een kwartier in de tweede helft maakte Haaland zijn misser vanaf elf meter goed. Jack Grealish dribbelde het strafschopgebied in, passeerde zijn tegenstander en legde de bal panklaar op het hoofd van de spits. Haaland knikte vervolgens eenvoudig raak en vierde het doelpunt met een meegereisde fan van the Citizens. Vijf minuten later leek Haaland alweer zijn tweede treffer van het duel te maken, maar hij vertrok vanuit buitenspelpositie en dus werd het doelpunt afgekeurd.

In het laatste kwartier van de wedstrijd bleek dat Sheffield zich niet zomaar gewonnen ging geven. Een poging van Gustavo Hamer werd ver voor de lijn geblokt door Rúben Días en ook de Schotse spits Oliver McBurnie was met een kopbal dicht bij de gelijkmaker. Tien minuten voor tijd kreeg Julián Álvarez een vrije bal op twintig meter afstand. Hij kreeg de bal voorbij de muur maar zag Foderingham de inzet knap keren.

Vijf minuten voor tijd kwam Sheffield dan toch langszij. Kyle Walker verdedigde heel zwak uit, waar de thuisploeg goed van profiteerde. Bogle haalde hard uit binnen de zestien en trok de stand gelijk. Een gelijkspel werd het uiteindelijk niet. Walker herstelde zijn fout door een bal goed terug te leggen op Foden, die verkeerd aannam maar de bal daardoor perfect klaarlegde voor Rodri. De Spanjaard knalde de bal vervolgens hard in de kruising: 1-2. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg Sheffield via Anel Ahmedhodzic een reusachtige kans op 2-2, maar de Bosniër werkte een voorzet naast het doel.