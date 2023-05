City wervelt: Haaland verbreekt record en Aké maakt zijn eerste van het seizoen

Manchester City heeft woensdagavond een nieuwe stap richting de landstitel gezet. In eigen huis was de ploeg van manager Josep Guardiola met 3-0 veel te sterk voor West Ham United. Het werd een bijzondere avond voor Erling Braut Haaland, die zijn 35ste competitietreffer van het seizoen maakte. Nooit eerder maakte een speler dusdanig veel doelpunten in één Premier League-jaargang. Nathan Aké verzorgde de openingstreffer: het was zijn eerste Premier League-goal van het seizoen.

Guardiola voerde meerdere wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen duel met Fulham (1-2). Onder de lat verving Stefan Ortega zijn collega Ederson, terwijl Aké links in het centrum van de verdediging de voorkeur kreeg boven Manuel Akanji. Het blok op het middenveld, dat bestond uit Rodri en John Stones, bleef intact. Verder verloor Ilkay Gündogan zijn plek op het middenveld aan Bernardo Silva.

Manchester City kon in het eerste bedrijf nog geen doorbraak vinden en hield de Arsenal-fans lang in spanning. Na een half uur spelen kwam de thuisploeg voor het eerst dicht bij de 1-0, toen Jack Grealish leek te gaan scoren maar doelman Lukasz Fabianski met een heerlijke redding een treffer voorkwam. Enkele minuten later was ook Rodri onfortuinlijk: de middenvelder raakte de paal na een fraaie één-twee met Haaland. Vijf minuten na rust werd de ban gebroken.

Mahrez bezorgde de bal uit een vrije trap vanaf de linkerkant bij Aké, die ter hoogte van de tweede paal vrijgelaten werd en met het hoofd zijn eerste Premier League-treffer van het seizoen aantekende: 1-0. De tweede treffer was eveneens bijzonder. Na een perfecte steekpass van Grealish maakte Haaland met een volmaakte stiftbal zijn 35ste competitiedoelpunt van het seizoen. Daarmee werd hij de eerste speler ooit die 35 goals maakte in één voetbaljaargang in de Premier League. Het slotakkoord werd gespeeld door Phil Foden, die in de 85ste speelminuut de 3-0 eindstand op het scorebord zette.