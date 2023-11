City en Liverpool houden elkaar in evenwicht bij recordtreffer Haaland

Zaterdag, 25 november 2023 om 15:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:26

De kraker in de Premier League tussen Manchester City en Liverpool heeft zaterdagmiddag geen winnaar opgeleverd. Trent Alexander-Arnold maakte tien minuten voor tijd de openingstreffer van Erling Braut Haaland ongedaan. De Noor tekende in de eerste helft voor zijn vijftigste Premier League-goal en had daar slechts 48 wedstrijden voor nodig. Nooit eerder kwam een speler zo snel tot die mijlpaal.

Josep Guardiola en Jürgen Klopp hadden allebei een basisplaats weggelegd voor een Nederlander. Aan de kant van City verscheen Nathan Aké aan de aftrap, terwijl bij Liverpool Virgil van Dijk mocht starten. Cody Gakpo en Ryan Gravenberch moesten genoegen nemen met een plek op de reservebank.

In de beginfase van het duel werd al snel duidelijk wat de intenties waren van Liverpool op bezoek bij de titelconcurrent. De ploeg van Klopp probeerde geduldig te blijven, maar had moeite om de opbouw te verzorgen. Zodra de ploeg over de middellijn kwam ging het mis.

De geduldige spelopvatting kwam Alisson Becker na tien minuten bijna op een tegentreffer te staan. De Braziliaan poogde het voetballend op te lossen, maar schoof de bal zomaar in de voeten bij Phil Foden. De doelman mocht zijn Engelse collega bedanken dat hij het vizier niet op scherp had.

Namens Liverpool nam Darwin Núnez het vijandelijke doel onder vuur. De centrumspits produceerde een krachtige kopstoot op aangeven van Mohamed Salah maar vond Ederson op zijn weg. Amper tien minuten later was het aan de andere kant wel raak via Haaland.

De Noor zag Aké langs twee tegenstanders slalommen en liet Alisson kansloos met een schot in de verre hoek: 1-0. City kreeg mogelijkheden om de score nog in de eerste helft uit te breiden, maar slaagde daar niet in. Onder meer Foden zag een inzet vanaf de rand van de zestien gekeerd worden door Alisson.

Naarmate de tweede helft vorderde kwam Liverpool beter en beter in het spel. Een kopbal van Van Dijk eindigde in de handen bij Ederson, Núnez schoot op aangeven van Salah in de korte hoek. Namens City waren Julián Álvarez (over) en Rodri (naast) via schoten van afstand dicht bij een verdubbeling van de score.

Klopp had Gravenberch toen al in de ploeg gebracht voor Curtis Jones en zou later ook Gakpo een kwartier speeltijd gunnen. Met de Nederlanders binnen de lijnen trok Liverpool de stand tien minuten voor tijd gelijk. Via Gravenberch en Salah kwam de bal bij Alexander-Arnold terecht, die niet aarzelde en de linkerhoek vond: 1-1.

Door de puntendeling behoudt City de koppositie. The Citizens staan na 13 speelrondes op 29 punten, een punt meer dan Liverpool. Arsenal, dat 27 punten verzamelde uit 12 wedstrijden, kan zaterdag bij een overwinning op Brentford (18:30 uur) de nieuwe koploper worden.