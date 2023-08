Cillessen moet in minuut 100 nog vissen; NEC geklopt in spektakelstuk

Zondag, 13 augustus 2023 om 14:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:56

NEC en Excelsior hebben er zondag een spektakelstuk van gemaakt in Nijmegen: 3-4. Zomeraanwinst Sontje Hansen scoorde direct tijdens zijn debuut voor NEC in de Eredivisie, maar er was ook tegenslag voor de vleugelaanvaller. Hij raakte voor rust geblesseerd en moest zich in de tweede helft laten wisselen door trainer Rogier Meijer. Zonder Hansen verloor de thuisclub in extremis van Excelsior in een zeer boeiend voetbalgevecht.

NEC, dat zonder smaakmaker Oussama Tannane verder moet, kende een beroerde start van de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Na een goede actie van Couhaib Driouech op de rechterflank kon diepste spits Nikolas Agrafiotis van dichtbij binnentikken namens Excelsior: 0-1. Er was lange tijd niets aan de hand voor de bezoekers, tot de slotfase van de eerste helft aanbrak. Your Baas kopte hard raak voor de gelijkmaker en kort voor het rustsignaal draaide Hansen de bal in de verre hoek, tot grote vreugde van het NEC-publiek. Een 2-1 voorsprong dus halverwege en het eerste doelpunt in de Eredivisie van Hansen namens de Nijmegenaren.

? ????+????' In de 100ste minuut pakt @excelsiorrdam alsnog de zege bij @necnijmegen!#necexc — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2023

Er waren intussen wel zorgen om Hansen, die voor rust enkele keren geblesseerd op de grond bleef liggen en verzorging nodig had. Kort na de hervatting in De Goffert moest de voormalig Ajacied de strijd definitief staken, met Elayis Tavsan als diens vervanger. Kort voor zijn aftocht kopte Casper Widell raak uit een hoekschop, waardoor Excelsior langszij kwam: 2-2. Zonder Hansen herstelde NEC de voorsprong: Koki Ogawa tekende na een uur spelen voor zijn eerste doelpunt: 3-2.

De treffer van Ogawa leverde NEC uiteindelijk niet de volle buit op. Debutant Richie Omorowa kon simpel binnentikken na goed voorbereidend werk van linksback Arthur Zagre: 3-3. In de slotfase was er nog meer tegenslag voor de thuisclub, want de ingevallen Tavsan kon door een blessure niet verder. Brayann Pereira kwam het veld in voor de laatste paar minuten in Nijmegen. Het bleef spannend tot het einde en vanwege de blessurebehandeling van Lasse Schöne werden negen minuten bijgetrokken. In minuut 100 kroonde Oscar Uddenäs zich tot held van Excelsior door in de linkerbovenhoek raak te schieten langs de kansloze Jasper Cillessen.