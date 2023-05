Cillessen begint onzeker tegen FC Twente en wacht te lang met uittrap

Vrijdag, 12 mei 2023 om 20:23 • Laatste update: 22:45

Jasper Cillessen is vrijdagavond onzeker begonnen aan de competitiewedstrijd tegen FC Twente. De ervaren doelman van NEC wachtte in de zesde minuut van het duel te lang met het wegtrappen van de bal, waardoor Manfred Ugalde ertussen kon komen met een sliding. Tot groot geluk van Cillessen rolde de bal niet het doel van NEC in. In plaats daarvan kon verdediger Philippe Sandler het gevaar wegnemen.

Cillessen maakt een moeilijke fase door in zijn seizoen. De 65-voudig Oranje-international blunderde vorige week opzichtig door een rollertje van sc Heerenveen-aanvaller Antoine Colassin zijn doel in te laten lopen. Cillessen dacht dat de bal naast zou gaan, maar verkeek zich volledig. NEC verloor daardoor met 2-3. Enkele weken daarvoor had de goalie ook al geblunderd in de beladen streekderby tegen Vitesse (1-4 verlies).

Donderdag blikte Cillessen in gesprek met de aanwezige pers terug op het moment tegen Heerenveen. “Ik zag dat we wat onder druk stonden en ik dacht: die bal gaat naast. Helaas stuitert de bal net binnen. Dan wil je het liefst door de grond zakken. Ik hoopte in de laatste minuten nog op de gelijkmaker, ik ging zelfs nog mee naar voren. Je hebt geluk nodig, dat hadden we even niet. Dan is het heel zuur dat het zo loopt. Ik keepte verder een lekkere wedstrijd. Dat is ook het leven van een keeper. Je kan tien reddingen verrichten, maar bij één fout ben je de schlemiel. Dat weet je.”