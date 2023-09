Chuba Akpom is door één ‘bijzonder persoon’ opgevangen bij Ajax

Dinsdag, 12 september 2023 om 20:59 • Mart van Mourik

Chuba Akpom is enorm te spreken over de wijze waarop hij bij Ajax is opgevangen. De spits kwam afgelopen transferperiode over van Middlesbrough en erkent dat de selectiespelers nog aan elkaar moeten wennen, maar dat hij vertrouwen heeft in de groep. Akpom geeft aan dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat voor een warm welkom heeft gezorgd.

“Mijn eerste weken in Amsterdam waren goed”, vertelt Akpom in gesprek met Ajax TV. “Ik moest eerst wachten op mijn werkvisum, maar die heb ik nu en dus kan ik spelen. Het is een fantastische club met aardige mensen, iedereen is heel vriendelijk. Ik voel me erg welkom. Vooral dankzij Sven. Hij heeft me hier wegwijs gemaakt en ontving mijn familie ook met open armen. Hij is een topvent, een heel aardige en speciale man.”

Akpom maakte zijn entree in het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard (0-0). “Mijn debuut was prima en het was goed om wat minuten te maken, aangezien ik de voorbereiding heb gemist. Helaas hebben we niet gewonnen, maar nu kunnen we verder bouwen. Het zal wel even duren voordat iedereen aan elkaar is gewend, maar we moeten professioneel zijn en ons zo snel mogelijk aanpassen.”

“Er is nog veel werk te doen en dat kost tijd”, vervolgt de spits. “Elkaar leren kennen, de manier van leven, het eten en de taal. We zitten in een proces, maar we hebben de kwaliteiten om succesvol te zijn. We hebben een behoorlijk jonge selectie, maar ook een aantal spelers die de leiding kunnen nemen”, besluit Akpom, die fris is teruggekomen uit de interlandbreak. "Ik had tijd om naar Engeland te gaan en mijn familie te zien. Ik heb daar zelf ook getraind om fit te blijven. Ik ben helemaal klaar voor de hervatting van het seizoen."