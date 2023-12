Chuba Akpom houdt zich aan de afspraak en juicht op speciale manier na goal Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de doelpuntenviering van Chuba Akpom.

Chuba Akpom was donderdagavond de grote man aan de kant van Ajax in het gewonnen Europa League-duel met AEK Athene (3-1). De aanvaller was tweemaal trefzeker en vierde zijn eerste doelpunt met een saluut. Uit de beelden die Ajax Youth Academy deelt via X blijkt dat de wijze van juichen afgesproken werk was. Op de training voorafgaand aan de Europese avond sprak Akpom namelijk met de selectie van Ajax Onder 13 af dat hij met een saluut zou juichen als hij zou scoren. De nummer 10 van de Amsterdammers hield zijn woord.

Chuba Akpom agreed with a few Ajax U13 talents to do his celebration! ?? #Ajax #AjaxYouth #ajaaek pic.twitter.com/Amz3hlM4yT — Ajax Youth Academy (@AjaxYA) December 14, 2023

