Christian Vieri komt met bijzondere vergelijking omtrent het Italiaanse elftal: ‘Dat is erger dan…’

Het Italiaanse elftal kende een stroeve interlandperiode vlak voor de zomerstop. Gli Azzurri ging uit bij Noorwegen voor de WK-kwalificatie hard onderuit en verloor met 3-0, maar thuis tegen Moldavië wonnen de Italianen dan weer wel met 2-0. Het eerste resultaat zorgde er zelfs voor dat bondscoach Luciano Spalletti na deze interlandperiode zijn baan kwijt is. In The Italian Football Podcast was voormalig Italiaans international Christian Vieri te gast.

Italië zit voor de WK-kwalificatie in een groep met Noorwegen, Israël, Estland en Moldavië. Momenteel staat de viervoudig winnaar van het eindtoernooi derde in de kwalificatiegroep met een achterstand van negen punten op nummer één Noorwegen. De ploeg van onder anderen Erling Haaland en Martin Ødegaard heeft twee wedstrijden meer gespeeld.

49-voudig Italiaans international Vieri werd in de podcast gevraagd of Italië het WK gaat halen. “Ja”, zei de 51-jarige spits terwijl hij een schietgebedje maakte. “Ik heb namelijk al tegen mijn vrouw gezegd dat we volgend jaar voor een maand naar de Verenigde Staten gaan.”

“Voor mij zijn er drie teams die horen bij het WK”, vertelt Vieri. “Als ik een geel shirt zie, dan weet ik dat het Brazilië is. Als ik een wit shirt zie dan denk ik aan Duitsland en bij een blauw shirt denk je aan Italië. Die drie landen horen er altijd bij.”

“Italië is een land dat geboren is om het WK te winnen”, voegt de aanvaller toe. “Het missen van beide toernooien in 2022 en 2018 heeft mijn hart gebroken. Dat gevoel was erger dan toen ik gedumpt werd door mijn vriendin!”

Vieri zelf was onderdeel van de WK-selectie van Italië in 1998 en 2002. Tijdens het WK van 1998 in Frankrijk maakte hij vijf doelpunten. Alleen Davor Suker van Kroatië scoorde er meer met zes doelpunten.

Italië speelt in september de volgende interlands. Dan ontvangt het op 5 september in Bergamo Estland. Drie dagen later volgt een uitwedstrijd tegen Israël die gespeeld wordt in Hongarije.