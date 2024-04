Chris Woerts heeft groot nieuws over Hélène Hendriks en Noa Vahle

Presentatrice Hélène Hendriks en verslaggeefster Noa Vahle onderhandelen over een overstap van Talpa naar Ziggo, zo vertelt sportmarketeer Chris Woerts dinsdagavond in de rubriek De Wandelgangen van Vandaag Inside. Volgens de in Maassluis geboren televisieman is het goed mogelijk dat de Talpa-sterren op korte termijn een ‘transfer’ maken.

Talpa dreigt met Hendriks en Vahle twee populaire vrouwen te verliezen. "Die zijn in onderhandeling met Ziggo. Ze gaan naar Ziggo toe volgens mij, allebei", aldus Woerts. Talpa-baas John de Mol zou zo in één klap twee belangrijke krachten kunnen verliezen.

Volgens Woerts heeft een eventuele overstap gevolgen voor alle partijen. “Hélène en Noa mogen dan van Ziggo geen wedstrijden bij Talpa meer doen, dat mag niet meer. Ze mogen dan nog wel aan praatprogramma's meedoen, maar geen wedstrijden.” Hendriks en Vahle kunnen in dat geval dus nog wel verschijnen in Vandaag Inside, waar zij regelmatig te gast zijn.

Verschuiving

Ziggo zorgt komend seizoen voor een behoorlijke aardverschuiving in het Nederland se voetballandschap. De wedstrijden in de Champions League, Europa League en Conference League zijn vanaf komend seizoen voor lang niet iedereen via de reguliere televisie te ontvangen. In november vorig jaar werd bekend dat Ziggo, dat de rechten voor alle Europese clubtoernooien in handen krijgt, zijn plannen rondom de uitzendingen doorzet.

Uitzendingen van wedstrijden van Nederlandse clubs die uitkomen in Europees verband staan op de zogeheten 'evenementenlijst'. De Mediawet schrijft voor dat dergelijke duels voor een zo breed mogelijk publiek gratis te zien moeten zijn. Ziggo zal de Nederlandse clubs daarom uitzenden op een tv-kanaal dat gratis te ontvangen zal zijn voor zijn eigen klanten. Voor mensen die geen klant zijn stelt Ziggo zijn app beschikbaar, waarop de duels eveneens gratis te zien zullen zijn.

Ziggo betaalt ongeveer 25 miljoen euro voor de tv-rechten, zo wist Woerts eerder te melden in Vandaag Inside. De sportmarketeer doet zelf de voetbalrechten-onderhandelingen namens Talpa en is zodoende goed ingevoerd op dit terrein. Viaplay krijgt binnenkort bij SBS9 ruimte om sportcontent aan te bieden.

Tot aan de zomer van 2024 is het Champions League-voetbal op het open net te zien bij RTL 7, terwijl Ziggo momenteel houder is van het zogeheten B-pakket van dat toernooi. De Europa League en Conference League blijven nog tot medio 2024 te zien bij Veronica, onderdeel van Talpa. ESPN beschikt bij de twee kleinere toernooien over het B-pakket. Vanaf 1 juli 2024 heeft Ziggo zowel het A- als B-pakket van alle toernooien in handen voor een periode van drie seizoenen.

