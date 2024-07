Giorgio Chiellini vindt het gek dat Matthijs de Ligt geen basisplek heeft bij het Nederlands elftal. Dat vertelt de verdediger bij Sky Italia, waar hij zaterdag aanschoof als gast om het kwartfinaleduel tussen Nederland en Turkije van analyse te voorzien.

Bij Oranje is De Ligt lang niet altijd verzekerd van een basisplaats. Op het huidige EK speelde de door Manchester United begeerde verdediger dan ook nog geen minuut. Stefan de Vrij is steevast de centrale verdediger die naast Virgil van Dijk wordt opgesteld.

Die keuze van bondscoach Ronald Koeman vindt Chiellini vreemd. Hij verbaast zich over de reserverol van De Ligt. "Ik had nooit verwacht dat hij geen basisspeler zou zijn", aldus de Italiaanse mandekker.

De inmiddels gepensioneerde Chiellini speelde drie seizoenen lang samen met De Ligt bij Juventus. "Als deze keuzes worden gemaakt, betekent het dat hij wat problemen heeft in zijn ontwikkelingstraject", denkt de clubicoon van la Vecchia Signora.

"Wat ik heb gezien is een speler die niet op de bank kan zitten in dit soort teams", vervolgt Chiellini. "Ik heb zo nu en dan dingen van hem gezien. Ik weet niet wat er dagelijks gebeurt. We geven commentaar op de keuzes van de trainers, maar die zien ze elke dag op de training."

Ook bij Bayern München was De Ligt dit seizoen niet altijd verzekerd van een basisplaats. Meer dan eens werd hij door concurrenten Dayot Upamecano, Kim-min Jae en Eric Dier tot een reserverol verwezen.

Mogelijk biedt Manchester United uitkomst. The Red Devils zijn serieus geïnteresseerd in de diensten van de voormalig Ajacied, die in Engeland weer herenigd kan worden met de trainer die hem op zijn achttiende aanvoerder van Ajax maakte, Erik ten Hag.