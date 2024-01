Chery staat voor terugkeer in Eredivisie: 2 clubs strijden om handtekening

Tjaronn Chery hoopt snel terug te keren op de Nederlandse velden, zo meldt De Telegraaf donderdag. De 35-jarige middenvelder wil om privéredenen vertrekken bij Maccabi Haifa, waar hij aanvoerder is. Volgens de ochtendkrant strijden NEC en sc Heerenveen om zijn handtekening.

Volgens journalist Jeroen Kapteijns zetten de Eredivisie-clubs in op een huurdeal met Haifa. Vanwege Chery’s bewezen diensten in Israël zou de club bereid zijn mee te werken aan een tijdelijk vertrek. De vijfvoudig international van Suriname ligt nog tot medio 2025 vast in het Sammy Ofer Stadium.

Bij Heerenveen moet Chery de opvolger worden van Thom Haye, die mogelijk vertrekt naar Como 1907 in de Serie B. NEC wil op zijn beurt nog een aanvallend ingestelde middenvelder met ervaring aan de selectie toevoegen.

Chery trainde eind oktober nog mee bij FC Groningen, waar hij tussen 2013 en 2015 onder contract stond. De routinier was vanwege het conflict tussen Israël en Palestina tijdelijk in Nederland en kreeg van zijn voormalig werkgever de kans om zijn conditie op peil te houden.

Nu lijkt Chery voor langere tijd terug te keren naar zijn geboorteland. De technische linkspoot hoopt zich in ieder geval tot het einde van dit seizoen te binden aan een club die uitkomt in de Eredivisie.

In Israël is Chery de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote meneer. Na 206 officiële wedstrijden voor Haifa staat Chery op 56 doelpunten en 45 assists. Vorig seizoen was hij in de groepsfase van de Champions League tweemaal trefzeker. Dit jaar kwam hij met zijn club uit in de Europa League. Met Haifa werd Chery driemaal landskampioen. Daarnaast won de middenvelder twee keer de Israelische beker.

De ervaren Chery speelde in Nederland eerder voor FC Twente, SC Cambuur, RBC Roosendaal, FC Emmen, ADO Den Haag en Groningen. Met laatstgenoemde club won hij in 2015 de TOTO KNVB Beker. In het buitenland stond Chery onder contract bij QPR, Guizhou FC, Kayserispor en dus Haifa.

